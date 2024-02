Kakà, brutto fallo subito dallo youtuber IshowSpeed in match benefico/ Video, piede a martello sulla caviglia

Brutto episodio in occasione della partita di beneficenza giocatasi ieri in Qatar. L’ex calciatore del Milan e del Real Madrid, Kakà, è stato vittima di un fallaccio da parte dello streamer e youtuber americano, IshowSpeed, conosciuto anche semplicemente come “Speed”. Come si può vedere dal video che trovate più sotto, si nota chiaramente lo youtuber, famoso per i suoi livestream durante i quali gioca a Fifa Fortnite, arrivare da dietro con il piede a martello senza alcun motivo, impattando contro il fantasista brasiliano.

DIRETTA/ FeralpiSalò Ascoli video streaming tv: cos'era successo all'andata? (Serie B, 24 febbraio 2024)

Un fallo che è avvenuto tra l’altro a metà campo, non in una situazione di pericolo, e soprattutto, durante una partita amichevole, dove storicamente l’agonismo lascia il posto al divertimento e alla sportività. Alla luce di quanto accaduto il direttore di gara è stato costretto ad estrarre il cartellino giallo, ammonendo IshowSpeed, che tra l’altro ha esternato il proprio stupore all’ammonizione, non riconoscendo quindi il fallo. Il match, giocatori allo stadio Ahmad Bin Ali, che aveva di recente ospitato la AFC Asian Cup Qatar 2023, è terminato con la vittoria per 7 a 5 dei Chunkz sull’Aboflah.

DIRETTA/ Sudtirol Bari video streaming tv: pugliesi in vantaggio nei precedenti (Serie B, 24 febbraio 2024)

FALLACCIO SU KAKÀ DELLO YOUTUBER ISHOWSPEED IN MATCH BENEFICO: TANTE STELLE IN CAMPO

L’evento denominato Match for Hope, è stato organizzato da Q Life, piattaforma piattaforma culturale dell’International Media Office (IMO), in collaborazione con Education Above All (EAA) e la Qatar Football Association (QFA), e aveva l’obiettivo, come riferisce RaiNews di raccogliere fondi per dei progetti educativi in Africa e in Asia, precisamente in Palestina, Sudan, Mali, Ruanda, Tanzania e Pakistan.

Alla sfida, oltre alla leggenda del Brasile, Kakà, hanno partecipato altri miti del calcio come Roberto Carlos, connazionale dell’ex milanista, ma anche Claude Makelele, la star africana Didier Drogba, lo spagnolo David Villa ed Eden Hazard, che aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato soltanto pochi mesi fa. Ad allenare due nomi di spicco, leggasi Antonio Conte, in orbita Milan per la stagione 2024-2025, e la stella dell’Arsenal Arsene Wenger.

DIRETTA/ Cremonese Palermo video streaming tv: c'è una storia molto ricca! (Serie B, 24 febbraio 2024)













© RIPRODUZIONE RISERVATA