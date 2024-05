Kaleen, Austria: con “We Will Rave” finalista Eurovision 2024/ Esibizione mozzafiato

Com’è andata l’esibizione della semifinale per Kaleen?

La cantante austriaca Kaleen, con il suo brano “We Will Rave”, è pronta ad esibirsi alla finale dell‘Eurovision Song Contest 2024, portando con sé tanta energia e anche il suo favoloso corpo di ballo. A Malmoe è tutto pronto per il grande evento di sabato 11 maggio e Kaleen, dopo il successo, gli applausi e il posto in classifica ottenuti giovedì 9 maggio nel corso della semifinale, non vede l’ora di calcare di nuovo quel palco.

La cantante austriaca è entrata in classifica con Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Israele, Grecia, Estonia, Svizzera, Georgia e Armenia, ma la sua esibizione, tra tutte, è stata una di quelle che ha lasciato il segno. La cantante, prima di esibirsi, aveva già annunciato a tutti: “Sono orgogliosa di riportare l’eurodance sul palco dell’Eurovision” ma i suoi fan pensano che dopo l’esibizione della semifinale, lei abbia di gran lunga superato le loro aspettative. Kaleen si è esibita indossando un abito dello stilista serbo Predrag Djuknic, un body a maniche lunghe ben abbinato con un paio di stivali neri in pelle, accanto a lei, il corpo di ballo, in total black con pantaloni in pelle e mascherine appariscenti, perfetti per la rappresentazione che la cantante voleva creare.

Kaleen: pronostici e commenti sui social

Il look di Kaleen era perfetto per l’atmosfera disco creata sul palco, la sua esibizione è stata un connubio di led, incredibil passi di danza e soprattutto un brano pieno di energia. La canzone della cantante austriaca: “We Will Rave” è un inno alla gioia e alla libertà, una canzone perfetta per un rave party ma anche per il pubblico dell’Eurovision, che oltre a gradire molto il brano, è rimasto sorpreso e stupito dalla coreografia. A un certo punto dell’esibizione, la cantante ha fatto anche delle notevoli acrobazie insieme al suo partner di ballo, acrobazie che sono state riportate molte volte sui social, alcuni fan per qualche istante hanno anche avuto paura che la cantante potesse cadere.

Fortunatamente, l’esibizione, seppur molto articolata, è andata alla grande e su X molti hanno commentato lo spettacolo scrivendo: “Kaleen sta vivendo il momento più bello della sua vita, è fuoco puro”, “Gli anni ’90 sono tornati all’Eurovision! È stato lo spettacolo più bello”. Nonostante lo stupore e l’apprezzamento, Kaleen non è la più gettonata per la vittoria dell’Eurovision, oltre al pubblico, anche le agenzie di scommesse, tra cui il sito Eurovisionworld, soprattutto dopo i dati rivelati erroneamente dalla Rai, pensano che la cantante possa piazzarsi al sedicesimo posto in classifica; i risultati però potrebbero ribaltarsi nel corso della finale, Kaleen riuscirà a portare l’Austria sul podio?











