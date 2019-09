KALI WILKES/ La festa per i 12 anni di matrimonio con il marito Alvin

Kali Wilkes si prepara a una nuova avventura sportiva, anche se in modo indiretto visto che ancora una volta riguarda il lavoro del marito Alvin. Quest’ultimo sta per dare il via agli Eurogames al fianco di Ilary Blasi e come è solito fare prima di ogni grande evento, ha fatto una full immersion in famiglia. Lo dimostra anche la decisione di Kali, sempre molto attiva sui social, di lasciare le prime due settimane di settembre lontane dagli occhi indiscreti di curiosi e ammiratori. Niente post o foto sul suo profilo pubblico su Instagram: l’ultimo scatto risale al primo del mese, quando ha scelto per l’occasione una foto dei suoi due figli Tommee e Ariel. Per fortuna ci pensa il marito a svelarci qualcosa di più su quanto sta accadendo in questi giorni.

KALI WILKES, 12 ANNI DI MATRIMONIO CON ALVIN

Poco tempo fa, esattamente lo scorso 8 settembre, la coppia ha festeggiato il 12° anno di matrimonio. Sorridente lui con occhiali da sole, festosi anche i due figli che guardano verso la fotocamera. Sensuale Kali, che esprime così tutta la passione che prova per il compagno di vita. Kali Wilkes è ormai diventata popolare agli occhi degli ammiratori di Alvin, sempre più innamorato della moglie e dell’intera famiglia. Ammirato sul piccolo schermo da anni, riscuote un grande successo sui social, ma il conduttore non è di certo l’unico a essere al centro dell’attenzione pubblica. Siamo sicuri che in occasione degli Eurogames, pronti al via, Alvin troverà il modo di ringraziare la sua Kali per tutto il supporto che gli regala anche a livello lavorativo.

IL RAPPORTO CON LA GELOSIA

Oggi Alvin sarà invece a Verissimo come ospite con la sua neo partner in tv, Ilary Blasi. Nessuna traccia della Wilkes naturalmente, visto che si tratta di un’ospitata di lavoro, ma chissà che il discorso non ricada anche su di lei. Ci vuole di sicuro una grande tempra d’animo per riuscire a non scatenare una forte gelosia nei confronti del marito, sempre circondato da belle donne e ammirato da tutti. “Ha un rapporto con la gelosia ben diverso da quello di una donna italiana”, ha spiegato in un’intervista a Top il conduttore. Merito del sangue inglese di Kali, che la spinge a vivere tutto con estrema tranquillità e a guardare il compagno come un inguaribile romantico.



