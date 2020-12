Kali Wilkes, moglie di Alvin/ “12 anni di matrimonio e 15 di fidanzamento”

Kali Wilkes è la moglie di Alvin, conduttore televisivo conosciuto dal grande pubblico per aver lavorato a Verissimo e per L’Isola dei Famosi. Un amore importante quello che lega la bellissima donna di colore di origini inglesi e il conduttore radio-televisivo. Dal 2004 sono letteralmente inseparabili come ha raccontato proprio Alvin nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin: “stiamo insieme da sempre. Sono 12 anni di matrimonio e 15 di fidanzamento”. Un legame importante quello fra Alvin e Kali che sui social condividono diversi scatti insieme con il conduttore che, in diverse occasioni, ha sottolineato “amo la mia famiglia”. La coppia si è “separata” solo per motivi di lavoro: quando Alvin è dovuto partire per l’Honduras prima come naufrago e poi come concorrente de L’Isola dei Famosi.

Kali Wilkes e l’amore per Alvin

Kali Wilkes e Alvin sono felicemente innamorati. Da 16 anni, infatti, sono una coppia, ma durante la loro bellissima storia d’amore non sono mancati dei momenti difficile come quando il conduttore è partito per motivi di lavoro per l’Isola dei Famosi. Proprio durante quel periodo, la moglie Kali sui social ha condiviso le sue sensazioni scrivendo al marito dei toccanti messaggi d’amore: “ci manchi tanto, torna presto”. Una cosa è certa Alvin con Kali ha trovato la donna della sua vita come ha raccontato dalle pagine del settimanale Nuovo Tv a cui ha confessato: “sono molto felice perché ho realizzato tanti sogni professionali. È anche merito di mia moglie, che si dedica a tempo pieno ai nostri due figli”. Che dire la storia d’amore fra Alvin e Kali prosegue a gonfie vele e, in tutti questi anni, la coppia è diventata anche genitori di due splendidi figli: Ariel e Tommee.



