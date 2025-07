Chi è Kali Wilkes, la moglie di Alvin e mamma dei suoi due amatissimi figli nati nel 2007 e nel 2013? Un rapporto unico, una famiglia molto unita

Alvin, conduttore radiofonico e televisivo con una carriera importante alle spalle, è sposato ormai da tanti anni con Kali Wilkes. La moglie di Alvin, di due anni più grande di lui, è nata nel 1975 a Leeds, in Inghilterra. A quanto pare i due si sarebbero conosciuti mentre lei era in vacanza in Italia, a Lignano Sabbiadoro, mentre lui si trovava in un ristorante con un amico. Sarebbe stato un colpo di fulmine a farli innamorare all’istante, tanto da decidere ben presto di cominciare una vita insieme. Per Kali, nonostante la lontananza da casa, è stato semplice decidere di lasciare tutto e trasferirsi in Italia per viversi quella storia con quel ragazzo appena conosciuto ma già entrato nel suo cuore.

I due si sono poi sposati nel 2007, tre anni dopo il loro primo incontro, e nello stesso anno hanno avuto il loro primo figlio, Tommee. Sei anni più tardi è nata invece Ariel. I quattro sono molto legati e anche piuttosto lontani dal mondo del gossip. Alvin, infatti, parla raramente della sua splendida famiglia e quando lo fa, si tiene comunque lontano da certe dinamiche, non dando adito a voci o pettegolezzi. Pochissime, infatti, le informazioni e indiscrezioni sulla loro storia, al di là di quanto non abbiamo già scritto.

Kali Wilkes, moglie di Alvin e figli: “12 anni di matrimonio e 15 di fidanzamento”

Alvin sembra davvero molto innamorato della moglie e della sua splendida famiglia, tanto da aver spiegato: “Stiamo insieme da sempre. Sono 12 anni di matrimonio e 15 di fidanzamento“. Nonostante i tantissimi anni passati insieme, sembra che Alvin sia ancora molto innamorato della moglie Kali Wilkes. Anche con i figli, Alvin è un papà innamorato e devoto che non perde mai occasione per far sentire il suo amore ai suoi due ragazzi. Insomma, una bella famiglia molto unita, nonostante gli anni che passano.