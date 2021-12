Kali Wilkes, moglie e figli Alvin/ “Separati solo per motivi di lavoro”

Kali Wilkes, Tommee e Ariel sono la moglie e i figli di Alvin. Un grande amore quello tra il conduttore radio-televisivo e modella di Leeds che sono uniti da tantissimi anni. La coppia, infatti, sui social condivide tantissimi scatti della loro vita privata: non solo eventi, ma anche attimi che trascorrono con i loro amatissimi figli. Dalle loro foto si percepisce il grande amore che li lega. Tutto è nato per caso durante una vacanza a Lignano Sabbiadoro. Correva l’anno 2004 quando Alvin incrocia lo sguardo di Kali perdendo completamente la testa. Proprio il conduttore ha rivelato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per la modella.

Tre anni dopo i due si sono sposati: una bellissima cerimonia di matrimonio celebrata l’8 settembre del 2007. Due anni dopo è nato il primogenito figlio Tommee seguito nel 2013 dalla seconda figlia Ariel.

Alvin e la moglie Kali Wilkes: “stiamo insieme da sempre”

Kali Wilkes e Alvin sono innamorati come il primo giorno. Proprio il conduttore, inviato de L’Isola dei Famosi, durante un’intervista rilasciata a Verissimo ha raccontato: “stiamo insieme da sempre. Sono 12 anni di matrimonio e 15 di fidanzamento. Amo la mia famiglia”. La coppia sta sempre insieme e gli unici momenti in cui sono costretti a separarsi è per motivi di lavoro come quando Alvin è partito per l’Honduras dove ha partecipato prima come naufrago e poi come concorrente de L’Isola dei Famosi.

16 anni d’amore tra i due che non hanno mai vissuto un momento di crisi o difficoltà nonostante per motivi di lavoro siano spesso lontani. “Sono molto felice perché ho realizzato tanti sogni professionali. È anche merito di mia moglie, che si dedica a tempo pieno ai nostri due figli” ha detto il conduttore dalla pagine di Nuovo Tv.

