Kalinic alla Roma?/ Atletico Madrid tratta: Mariano Dias alternativa come vice-Dzeko

Nikola Kalinic sarebbe pronto a tornare in Italia dopo due precedenti agli antipodi, Fiorentina (benissimo) e Milan (disastro): la Roma cerca un vice-Dzeko e perché allora non puntare su bomber disperso nella panchina dell’Atletico Madrid, vincitore di trofei senza averli però vissuti da protagonista. L’ipotesi suggestiva viene lanciata dalla Gazzetta dello Sport che spiega come Petrachi cerchi il colpo “last minute” per trovare quel sostituto ideale che evidentemente Fonseca non vede in Schick o in Defrel. «Kalinic, che ha già manifestato il suo gradimento ad un eventuale passaggio in giallorosso. In realtà sono più di dieci giorni che un intermediario per conto del club spagnolo sta offrendo il giocatore in lungo e largo», spiegano dalla Rosea con la formula giusta della trattativa che potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. A Madrid il Cholo Simeone lo vede di fatto solo come possibile sostituto di Diego Costa e Morata e tenendo conto dell’esplosione di Joao Felix le carte per il croato si fanno davvero rarissime per giocare da protagonista al Wanda Metropolitan.

KALINIC ALLA ROMA: LE ALTERNATIVE COME VICE-DZEKO

31 anni, un recente passato pessimo nel Milan di Montella (e poi di Gattuso) ma una nomea di super bomber acquisito con la maglia della Croazia e soprattutto con la Fiorentina: tanta capacità di far manovra con la squadra e utilissimo in fase di possesso, Kalinic potrebbe davvero essere il vice Dzeko ideale per Fonseca. Bocciati Defrel (in via di cessione) e Schick (non tanto per le qualità tecniche ma per il carattere, davvero troppo timido per un giocatore costato 40 milioni di euro e destinato ad essere un “crack”) la Roma cerca disperatamente qualcuno che possa far riposare l’Edin fresco di rinnovo dopo le sirene dell’Inter. Gregoire è vicino alla Samp mentre per Patrick c’è il Lipsia dalla Bundesliga e Petrachi allora prova a sondare tutte le alternative: Kalinic sarebbe in pole, ma c’è anche la concorrenza del Galatasaray, e allora i dirigenti della Roma non chiudono possibili altre porte come quella che viene dal Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport Mariano Dias, in rottura totale con Zidane ai Blancos potrebbe essere un nome interessante per l’attacco giallorosso: non è un bomber di razza ma, vedendo il 3-0 rifilato proprio alla Roma nella prima di Champions dello scorso anno qualche freccia dall’arco delle sue qualità potrebbero essere utili in un attacco già comunque importante e pericoloso come quello di Fonseca.

