Kalinic lascia il Verona: è ufficiale/ Calciomercato: l’ex Milan torna in patria

La sessione di mercato invernale è terminata, ma non mancano le sorprese. Una di queste è arrivata da casa Hellas Verona: è ufficiale l’addio a Nikola Kalinic. L’attaccante croato ha rescisso il contratto che lo legava alla compagine veneta nella serata di ieri, subito dopo aver preso parte alla sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri, terminata 2-0 per Dusan Vlahovic e compagni.

Nikola Kalinic ha lasciato la formazione di Igor Tudor dopo un anno e mezzo, periodo vissuto tra alti e bassi. L’attaccante 34enne ha disputato in tutto 33 partite per un totale di 6 reti e 2 assist-gol. «Hellas Verona FC ringrazia e saluta affettuosamente ‘Kale’, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva», il saluto della società di Setti. Ed è già nota la prossima squadra del centravanti…

NIKOLA KALINIC TORNA IN PATRIA: È UFFICIALE

Come anticipato in precedenza, Nikola Kalinic ha già trovato una nuova sistemazione: l’attaccante è tornato in patria, ufficiale il suo approdo all’Hajduk Spalato. «Il ritorno all’Hajduk è un momento speciale della mia vita. Ho firmato contratti con molti club, grandi club, ho giocato per loro, ma l’Hajduk è il più grande per tutti noi che siamo cresciuti qui e ci siamo emotivamente attaccati. È qui che sono cresciuto, è qui che ho ottenuto la mia affermazione calcistica, alla fine è qui che sono nato ed è qui che è la mia gente», le parole di Nikola Kalinic ai microfoni del canale ufficiale: «Farò del mio meglio per mantenere questo momento, per rallegrare tutti coloro che respirano per l’Hajduk e per mantenere questo momento e l’emozione attuale che regna intorno al club il più a lungo possibile». Secondo quanto riportato da Tmw, l’ex Milan e Fiorentina era stato contattato anche dall’Antalyaspor, club turco, ma ha preferito il ritorno in patria.

