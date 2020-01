Kalinic via dalla Roma?/ Calciomercato news: l’Hellas lo cerca ma il croato dice no!

Nella lista dei possibili partenti da Trigoria nella sessione di calciomercato invernale c’è certo il nome di Nikola Kalinic, che saluterebbe Roma dopo appena sei mesi dal suo approdo alla Capitale. Dopo tutto non sono stati sei mesi molto felici per tifosi e il giocatore croato: l’ex Atletico madrid (approdato ai giallorossi in prestito lo scorso settembre) ad oggi ha messo da parte appena 4 presenze nel campionato di Serie A per un totale di 77 minuti di gioco. Certo gli infortuni occorsi quest’anno non hanno aiutato lo stesso Kalinic, come pure la forte concorrenza nel suo ruolo nello spogliatoio di Fonseca. Sta di fatto però che i numeri non hanno premiato questa prima parte dell’avventura di Kalinic alla Roma e la cessione per il finale di stagione è uno scenario concreto.

CALCIOMERCATO ROMA, KALINIC VERSO L’HELLAS?

Dunque in questa sessione di calciomercato invernale Kalinic potrebbe andar via dalla Roma, ma per quale direzione?. Dopo l’iniziale interesse della Fiorentina, presto svanito ancor prima che la finestra di contrattazioni si aprisse, secondo le ultime indiscrezioni che ci arrivano dal portale specializzato tuttomercatoweb.com, pare che pure l’Hellas Verona si sia fatta avanti per il profilo del croato, con il coinvolgimento diretto del ds scaligero e di Petrachi. L’entourage del giocatore però avrebbe rifiutato in maniera categorica la proposta: Kalinic preferirebbe quindi restare nella Capitale a giocarsi le sue carte nella seconda fase della stagione. Staremo a vedere.

