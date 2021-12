Kalipè, a passo d’uomo/ Massimiliano Ossini e lo spettacolo della natura

Kalipè A passo d’uomo, il programma di Massimiliano Ossini su Rai 2

Questa sera, mercoledì 29 dicembre, alle 21.20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di “Kalipè – A passo d’uomo”, ideato e condotto da Massimiliano Ossini. Il titolo deriva da una parola himalayana che significa “passo lento e corto”. Nei cinque appuntamenti, dallo Skyway Monte Bianco, Ossini mostrerà il grande spettacolo della natura in tutta la sua diversità, tra interviste ad esperti e a personaggi dello spettacolo. Grazie alla collaborazione dei più importati centri di ricerca italiani, “Kalipé” racconterà il presente e il futuro del Pianeta, per far riflettere sulla necessità di cambiare passo, adeguando i propri comportamenti alle nuove emergenze ambientali. Ogni puntata si svilupperà attorno a un tema, riassunto dal titolo di una canzone, che l’ospite musicale interpreterà nello scenario del Monte Bianco.

Kalipè A passo d’uomo: anticipazioni e ospiti prima puntata 29 dicembre

Il titolo della prima puntata di “Kalipè – A passo d’uomo” sarà “La cura”, celebre brano di Franco Battiato: ad eseguirlo sarà Nek, che parlerà anche della sua attenzione per l’ecologia. Il viaggio di Massimiliano Ossini proseguirà nel deserto di Tabernas in Spagna, set di centinaia di film, in primis dal grande regista Sergio Leone, con le musiche di Morricone. In studio ci sarà il glaciologo Roberto Colucci che spiegherà come i cambiamenti climatici influiscano sullo scioglimento dei ghiacciai. Massimiliano Ossini andrà in Islanda per verificare lo stato del ghiacciaio il Vatnajokull, il più grande d’Europa. In Toscana il conduttore incontrerà Sting e la moglie Trudie, che da anni si dedicano alla salvaguardia dell’ambiente. Infine Ossini sarà alle Maldive con l’Università Bicocca di Milano: qui un centro di ricerca tutto italiano ha sviluppato un metodo per riprodurre il corallo, in molte zone a rischio estinzione.

