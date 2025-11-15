Secondo Kaja Kallas l'UE deve sapersi difendere per preservare la pace: la Russia, a suo avviso, capisce solamente il linguaggio della forza

È stato un messaggio fortemente incentrato – quasi in un controsenso – sulla guerra quello inviato dall’Alta rappresentate dell’UE Kaja Kallas alla Maratona per la Pace che si sta tenendo in queste ore a Roma per volere della CISL, ricordando che è solamente attraverso solide garanzie sulla capacità del blocco di difendersi dagli attacchi esterni che si può perseguire quella pace alla base dell’intero progetto – almeno, quello originale – dell’Unione.

Infatti, secondo Kallas è innegabile che investendo in difesa solamente nel momento in cui ce n’è veramente bisogno, “è già troppo tardi” per scongiurare le minacce, così come a suo avviso anche in questo preciso momento è già tardi: il rischio – spesso ignorato – di arrivare impreparati alla guerra è che si compromettano tutti gli altri investimenti “per scuole, ospedali e settori culturali” nel momento in cui le bombe iniziano a cadere e l’unica cosa importante è la sopravvivenza.

Kaja Kallas: “Putin sta infangando tutti gli sforzi Europi per costruire un mondo basato sul dialogo e la pace”

Questa urgenza – precisa ancora Kallas – è dovuta al fatto che la Russia capisce solamente “il linguaggio (..) della forza” e mentre si deve continuare a rimanere compatti dal punto di vista del sostegno “politico e finanziario” all’Ucraina, lo stesso si deve fare con i progetti europei di difesa visto che le minacce sono già “senza precedenti”; definendo – per esempio – “attacchi ibridi, incursioni (..) e tentativi deliberati” di attaccare la Democrazia, veri e propri “precursori di qualcosa di (..) peggio”.

Soffermandosi sul tema dell’Ucraina, Kallas ha criticato Putin per le ostruzioni a ogni tentativo di “dialogare” sulla crisi con Kiev, ignorando la “serie impressionante” di regolamenti e “istituzioni” creati dall’Europa negli ultimi 80 anni proprio per “stabilire standard comportamentali” utili alla cooperazione globale e al “dialogo”; rendendo – almeno idealmente – “il peggiore dei nemici” un vero e proprio “partner (..) stretto”.

Un visione – quella di Kallas – sposata anche dal ministro Tajani (presente a sua volta all’evento a Roma) che ha ricordato il costante impegno italiano per sostenere l’Ucraina e – soprattutto – “costruire la pace”, ritenendo anche lui “giusto” che l’Europa sappia difendersi senza dover contare esclusivamente sugli Stati Uniti: per il ministro “le spese in sicurezza” non servono mai solamente per “comprare le armi”, ma anche per “costruire un sistema” di garanzie solide per tutti.