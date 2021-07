Kam Eki Cahayadi/ Da cantante di strada a vincitore di All Together Now

Kam Eki Cahayadi è il vincitore ‘meritato’ della terza edizione di All Together Now, il talent show di Canale 5 in onda questa sera con una puntata speciale dal sottotitolo “Editing estate”. Kam ha 33 anni, è originario di Giacarta (Indonesia) ma da anni vive in Italia per amore di una donna che poi ha sposato. La sua dolce metà è proprio di Milano, città in cui Kam si esibisce con successo ormai da diversi anni. Il suo ‘palcoscenico’ preferito è quello di piazza Duomo, dove Cahayadi ha saputo farsi conoscere e apprezzare grazie alle sue eccezionali doti canore. Con la sua vittoria ad All Together Now, il 12 dicembre scorso, Kam si è aggiudicato il cospicuo premio finale di 50 mila euro, cifra che impiegherà per consentire alle nipoti adolescenti – figlie del fratello morto tempo fa – di continuare gli studi. Sulla sua pagina Facebook, la conduttrice Michelle Hunziker lo ha definito “un ragazzo che ha saputo seguire il suo sogno fino in fondo e con umiltà e dedizione ha impiegato tutte le sue energie per studiare e migliorarsi, fino alla vittoria finale”. Prosegue Michelle: “Da piazza Duomo alle stelle: bravo Eki. E pensate a quanto potrà fare per la sua famiglia con il premio di 50mila euro”.

Kam Eki Cahayadi fenomeno social

In questi anni, ancora prima del suo sbarco in televisione, Kam Eki Cahayadi aveva saputo affermarsi tra i turisti e i milanesi che frequentavano la zona di piazza Duomo. Con la partecipazione al programma, però, la sua fama si è espansa in tutta Italia: “A prescindere dalla sua bravura, Eki si è impegnato per vincere quei soldi per una causa nobile”, ha scritto qualcuno su Twitter, dove i complimenti non si contano. “Sono felice soprattutto perché così potrà assicurare un futuro scolastico alle sue nipoti”. Kam ha anche un canale Youtube dove posta cover di brani famosi come l’Hallelujah di Leonard Cohen. Particolarmente commentato il video in cui lo canta per strada: “Sei un fenomeno. Non sempre vincono i migliori, ma questa volta è successo”, gli scrive un utente. Un altro invece gli chiede: “Quando potremo di nuovo ascoltarti vicino al Duomo? Sei un talento che riesce a trasmettermi emozioni indimenticabili”.

