Kamala Harris potrebbe ricandidarsi alla presidenza USA nel 2028: l'annuncio in un'intervista alla BBC in cui critica l'atteggiamento di Biden

In una rara intervista rilasciata a un quotidiano straniero in occasione della presentazione del suo libro “107 days” dedicato alla campagna elettorale del 2024, per la prima volta negli ultimi mesi l’ex vicepresidente statunitense Kamala Harris ha aperto con la BBC all’ipotesi di ricandidarsi per la Casa Bianca alle elezioni del 2028: una possibilità che – stando agli ultimi sondaggi – non sembra piacere particolarmente all’elettorato democratico, ma la stessa Kamala Harris ha sminuito questo punto sostenendo la scarsa attendibilità dei sondaggi.

Partendo proprio da qui, vale la pena ricordare che secondo un sondaggio condotto a giugno dell’Emerson College Polling, tra i possibili candidati Democratici alla presidente Kamala Harris ha ottenuto solamente il 13% dei consensi, piazzandosi appena sotto a Pete Buttigieg – nell’era Biden Segretario dei Trasporti – che è arrivato al 16% e superando al contempo il governatore californiano Gavin Newsom (12%), la deputata Alexandria Ocasio-Cortez e il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro (entrambi al 7%); ma tutto con gli indecisi (23%) che sono la fetta maggiore.

Completamente differente ai dati di Kamala Harris quelli relativi al possibile candidato dei Repubblicani con il vicepresidente JD Vance che arriva fino al 46% delle preferenze rispetto a Marco Rubio al 12% e DeSantis al 9 per cento; mentre nell’intenzione di voto generale – indipendentemente dal nome dell’effettivo candidato – la popolazione sembra essere spaccata a metà tra Repubblicani e Democratici con il 42% ciascuno e un 16% di indecisi.

Kamala Harris: “Nel 2024 ho perso per colpa di Biden ma nel 2028 potrei candidarmi nuovamente”

Tornando alla BBC, intervistata per il suo libro Kamala Harris ha spiegato alla giornalista di non aver “ancora finito” con la sua missione presidenziale, accennando un timido “forse” quando le è stato chiesto se si sarebbe ricandidata alla presidenza USA nel 2028 ma dicendosi convinta che le sue pronipoti “di sicuro” vedranno una donna guidare la prima superpotenza mondiale: fermo restando – precisa chiaramente Kamala Harris – che nessuna decisione è ancora stata presa per le prossime elezioni.

Sui sondaggi, d’altra parte, Kamala Harris ci tiene a precisare che se nel corso della sua vita gli avesse dato ascolto “non mi sarei mai candidata per nessuna posizione (..) e di certo non sarei qui; mentre ragionando su quanto accaduto lo scorso anno l’ex vicepresidente ha ricordato di aver perso per meno di 2 punti percentuali contro Trump, accusando – più o meno apertamente – l’ex presidente Biden per la sua decisione tardiva di ritirarsi dalla corsa presidenziale senza averle lasciato il tempo di esporre alla popolazione le sue idee politiche.