Kamala Harris ha tenuto il suo primo comizio dopo che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca 2024. La vicepresidente non è ancora ufficialmente candidata alla presidenza in vista delle elezioni del prossimo 5 novembre, ma di fatto si tratta solo di una formalità anche perchè la stessa ha già iniziato a raccogliere le donazioni.

In ogni caso Kamala Harris si dice certa di battere Donald Trump e di divenire così la prima donna presidente della storia degli Stati Uniti, cosa che non è riuscita ad Hillary Clinton, sconfitta tra l’altra proprio dal tycoon dopo una elezione voto su voto. Le prime parole sono state proferite da una scuola di Milwaukee, nello stato del Wisconsin, con tanto di attacco al suo avversario Repubblicano che secondo la Harris vuole riportare indietro l’America.

KAMALA HARRIS VUOLE RIUNIRE I DEM

Per l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti quella attuale è una lotta per il futuro, accusando poi in maniera importante Donald Trump, spiegando che lo stesso starebbe ottenendo donazioni in cambio di promesse (una sorta di tangente legalizzata quindi), citando il caso di Big Oil ma anche del controverso tema dell’aborto. Obiettivo prioritario della Harris in questo momento è quello di unire il Partito Democratico, che sicuramente ne è uscito malconcio dalla campagna politica di Biden, tenendo conto che erano moltissimi quelli che si erano schierati contro l’attuale presidente, ma nel contempo erano diversi coloro che lo appoggiavano ancora, come ad esempio i Clinton.

Nel primo comizio elettorale, la numero due degli Stati Uniti ha voluto ringraziare ancora una volta Biden, per poi ricordare la vittoria dello stesso nel Wisconsin nel 2020, un successo, quello di quattro anni fa, che fu uno dei tanto contestati da Donald Trump in quanto avvenne con uno scarto del solo 1 per cento, praticamente un mezzo pareggio.

KAMALA HARRIS RIUSCIRÀ A BATTERE DONALD TRUMP?

Kamala Harris riuscirà ad avere la meglio sul suo avversario? Difficile dirlo fatto sta che questo cambio di nomination sembrerebbe aver giovato al partito democratico americano, visto che il primissimo sondaggio, quello a firma Reuters-Ipsos, ha dato in vantaggio la vicepresidente su Trump con il 44% contro il 42, e tenendo conto anche della possibile candidatura di Robert F. Kennedy, Kamala Harris viene sempre data vincente con il 42 per cento, il 38 di Trump e l’8 di Kennedy.

Si tratta ovviamente di numeri da prendere con le pinze visto che è normale che questo “cambio della guardia” abbia suscitato grande entusiasmo fra gli elettori democratici. Bisognerà capire se lo stesso si rifletterà a novembre, quando Donald Trump si dice convinto di vincere ancora più facilmente, ma dopo l’addio di Biden la vittoria non è più scontata come fino a pochi giorni fa.