Kamara alla Roma?/ Calciomercato: arrivo possibile con gli addii di Diawara e Darboe

Le chances di vedere Boubacar Kamara alla Roma in questa sessione di calciomercato invernale potrebbero non essere poi così scarse dopo le parole del tecnico Josè Mourinho in conferenza stampa. Parlando dell’arrivo di Sergio Oliveira dal Porto infatti il portoghese ha spiegato di non aspettarsi altri giocatori considerando la disponibilità del club ed il lavoro già svolto dal direttore Pinto ma le indiscrezioni più recenti raccontano una storia diversa.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, la Roma potrebbe cercarsi un nuovo centrocampista se dovesse completare la cessione di Amadou Diawara al Valencia. Il giocatore è stato accostato agli spagnoli da diversi giorni ma il suo impiego in Coppa d’Africa potrebbe frenare la trattativa. Un altro elemento che potrebbe salutare Trigoria e lasciare la porta aperta a Kamara è Ebrima Darboe, seguito con insistenza dall’Anderlecht.

CALCIOMERCATO NEWS: LE VOCI SU KAMARA ALLA ROMA

Se queste due partenze si verificheranno realmente, allora saranno molto alte le probabilità che l’approdo di Kamara alla Roma possa concretizzarsi davvero in questo gennaio di calciomercato. Accostato pure alla Lazio, il mediano classe 1999 ha il contratto in scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine dei questa stagione, e l’Olympique Marsiglia potrebbe decidere di lasciarlo partire così da non perderlo a parametro zero ed incassare una somma che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. La Roma potrebbe così battere sul tempo l’eventuale concorrenza di altri club della Premier League pronti ad offrire un ingaggio elevato al ventiduenne.

