Kamara alla Roma?/ Calciomercato, Mourinho lo tenta ma c’è distanza

La pista che porterebbe Boubacar Kamara alla Roma in questa finestra di calciomercato invernale pare essere ancora percorribile secondo quanto emerso nelle scorse ore. Il presidente dell’Olympique Marsiglia, il numero uno Pablo Longoria, a margine della presentazione di Kolasinac, in conferenza stampo riguardo a Kamara ha spiegato: “Abbiamo parlato molto con Kamara, tra noi c’è rispetto reciproco. La logica alla fine prevarrà: ascolteremo ciò che è meglioper il giocatore e per il club. Ma per noi questa non è una situazione piacevole.”

Accostato anche a Lazio e Napoli, Kamara ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, ed ha già fatto sapere alla società di non voler prolungare il rapporto con il club preferendo anzi vivere un’avventura altrove. Oltre alla Roma, un’altra squadra che si troverebbe sulle tracce del centrocampista è il Manchester United, bisognoso di rinforzi per risollevare la propria annata.

CALCIOMERCATO NEWS: LE VOCI SU KAMARA ALLA ROMA

Le chances di vedere Boubacar Kamara alla Roma in questa sessione di calciomercato non sono quindi del tutto da scartare. Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, lo stesso allenatore giallorosso José Mourinho avrebbe contattato il ventiduenne Kamara per tentare di convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Al momento il problema principale che starebbe frenando questo trasferimento riguarda la richiesta economica del calciatore stesso, troppo elevata per rientrare nel modus operandi della Roma.

