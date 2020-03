Kane alla Juventus?/ Calciomercato, è duello con il Real Madrid per l’inglese

Come dicevamo nei giorni scorsi, Harry Kane è un profilo che piace alla Juventus. I bianconeri puntano un grande attaccante per la prossima stagione e l’inglese del Tottenham potrebbe essere una soluzione ideale. In questo momento però Kane è puntato da un altro grande club: il Real Madrid ha messo gli occhi su di lui – certamente non da oggi – e potrebbe provare l’assalto qualora si decidesse che Karim Benzema non farà più parte del progetto, o semplicemente venisse relegato alla panchina vista l’età. Si prospetta dunque un grande duello di calciomercato, con degli intrecci curiosi: Zinedine Zidane infatti non ha mai fatto mistero di gradire un possibile approdo alla Juventus, la società bianconera lo tiene tra i favoriti per la panchina – qualora Maurizio Sarri dovesse lasciare – e dunque la corsa a Kane potrebbe essere lanciata dall’allenatore francese ma sulla panchina dei campioni d’Italia. Ad ogni modo il nazionale inglese potrebbe rappresentare il post-Higuain, ma qui ovviamente bisognerà fare delle considerazioni sull’intero reparto offensivo dei bianconeri.

KANE ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, L’INGLESE E’ UN’OPZIONE

Kane alla Juventus è dunque una possibilità di calciomercato: i campioni d’Italia in questo momento stanno valutando come modificare, eventualmente, il loro attacco per la prossima stagione. Tutto ruota intorno a Cristiano Ronaldo: con la conferma del portoghese l’idea di Fabio Paratici sarebbe quella di affiancargli una prima punta capace di garantire tanti gol, così da sgravare dal suo numero 7 il peso di dover essere sempre decisivo. Un po’ come succedeva al Real Madrid con la presenza appunto di Benzema; nella Juventus di oggi invece i numeri ci dicono che Gonzalo Higuain ha segnato appena 8 gol stagionali, ne ha di più Paulo Dybala che in Serie A ne ha realizzati 7 e che oggi si è preso il posto da titolare al centro del tridente, ma non è chiaramente quello sfondareti che Sarri avrebbe in mente (anche se in passato ha segnato come tale). Dunque, Kane sarebbe quella prima punta da 20 gol a campionato in grado di rappresentare un punto di riferimento per Ronaldo ma anche consentire all’attacco bianconero di avere maggiori soluzioni, tenendo impegnata l’area di rigore e creando spazi per le incursioni degli esterni: certo arrivare a lui non sarà facile perché il Tottenham ha sempre detto di non volersene privare, ma gli infortuni negli ultimi due anni potrebbero aver cambiato qualche carta in tavola e dunque vedremo come andranno le cose in estate…



