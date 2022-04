Kane Tanaka, è morta la donna più anziana del mondo/ Età 119 anni

È morta a 119 anni la donna più vecchia del mondo, Kane Tanaka. La morte della signora, giapponese, è stata annunciata dalle autorità locali. Kane Tanaka era nata il 2 gennaio 1903 nel dipartimento di Fukuoka, nel sudovest del Giappone. La donna era relativamente in buono stato di salute fino a poco tempo fa. Da qualche tempo la signora Kane viveva in una casa di cura. Qui passava le sue giornate dedicandosi ai giochi da tavolo e alla risoluzione dei problemi di matematica. Come rivela Tgcom24, la signora aveva anche altre due grandi passioni: la soda e la cioccolata.

Kane Tanaka in gioventù era stata un'imprenditrice. Aveva infatti gestito diverse attività commerciali, tra cui un negozio di noodle e un negozio di torte di riso. La signora si era sposata nel 1922, dando alla luce quattro figli e adottandone un quinto. Inoltre aveva intenzione di partecipare alla staffetta della torcia su sedia a rotelle alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, ma aveva scelto di rinunciare a causa della pandemia. Kane Tanaka Nel 2019 Kane Tanaka era diventata la persona vivente più anziana del mondo. Il record, conferito dal Guinness dei primati, l'aveva dunque resa famosa in tutto il mondo. In quell'occasione le fu chiesto quale fosse il momento più felice della sua vita e la sua risposta sorprese tutti. La sua risposta, infatti, fu: "Adesso". Una vita lunga e ricca di soddisfazioni e piaceri la sua, che l'ha portata ad essere conosciuta in tutto il mondo per il suo personale record. Il Giappone detiene il record di popolazione più anziana del mondo. Infatti, circa 86.500 dei suoi abitanti sono centenari, come ha rivelato uno studio del ministero della Salute nel settembre 2021. Nonostante ciò, la persona più anziana mai vissuta e la cui data di nascita è stata certificata, è di origine francese: si chiamava Jeanne Calment ed è morta nel 1997 all'età di 122 anni.

