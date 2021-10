Kanō Jigorō, chi è/ Dal Jujutsu al Judo: i segreti del primo judoka

Il doodle di Google di oggi, giovedì 28 ottobre, è dedicato a Kanō Jigorō, ovvero il fondatore del judo. Il motore di ricerca ha voluto omaggiarlo nel giorno nel suo compleanno: in data odierna avrebbe compiuto ben 161 anni. La serie di illustrazioni è stata realizzata dall’artista Cynthia Cheng, originaria di Los Angeles, in California, e mostra l’educatore mentre “ideava” il suo sport e mentre istruiva i suoi primi allievi. Un uomo baffuto e coi capelli bianchi, dall’aspetto piuttosto saggio. I suoi ritratti sono tutt’ora affissi in diverse palestre giapponesi e non solo.

Kanō Jigorō, primo judoka della storia, è nato a Mikage, un piccolo villaggio di mare nei pressi di Kobe, in Giappone, il 28 ottobre 1860, ed è morto all’età di 77 anni, il 4 maggio 1938, per polmonite, mentre si trovava a bordo della nave Hikawa Maru nel Mar del Giappone. Dedicò la sua intera vita allo sport, tanto che ancora oggi è un vero e proprio simbolo.

Kanō Jigorō, chi è: il primo judoka della storia

Kanō Jigorō fin dalla giovanissima età era ritenuto un bambino prodigio. A 11 anni si trasferì a Tokyo, ma soltanto da ragazzo riuscì a perseguire la sua passione per lo sport: intendeva studiare l’arte marziale del Jujutsu. Durante il suo percorso di studi all’Università, finalmente, trovò qualcuno che disposto ad insegnargliela: il maestro ed ex samurai Fukuda Hachinosuke. Durante un incontro, l’atleta riuscì a mettere al tappeto un avversario molto più forte utilizzando una mossa di wrestling occidentale.

Da lì, rimuovendo le tecniche più pericolose utilizzate nel Jujutsu, ha creato il “Judo”, uno sport sicuro e cooperativo basato sulla filosofia personale di Kanō Jigorō: massimo uso efficiente dell’energia e rispetto reciproco di sé e degli altri. Nel 1882, il fondatore dell’arte marziale giapponese aprì la sua palestra, il Kodokan Judo Institute di Tokyo, dove avrebbe continuato a sviluppare quella tecnica per anni. È stato anche un precursore, dato che ha accolto le donne nello sport nel 1893. Nel 1909 divenne il primo membro asiatico del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nel 1960 quest’ultimo approvò il Judo come sport olimpico ufficiale.

Kanō Jigorō, chi è: la vita privata

Il fondatore del judo, Kanō Jigorō, era sposato con Sumako Takezoe. Dal loro matrimonio nacquero tre figli, due femmine Noriko e Atsuko e un maschio Risei, che in seguito direttore del Kodokan e della Federazione Internazionale di Judo per quasi dieci anni. Tutti i membri della famiglia, ad ogni modo, praticarono lo sport creato dall’atleta.

La fama del Judo non si limitò comunque ad una stretta di amici e familiari, bensì raggiunse una ampia fetta di popolazione giapponese e non solo. Al momento della morte del fondatore Kanō Jigorō, avvenuta nel 1938, si stima che ci fossero già più di 100.000 cinture nere all’attivo. La scomparsa del loro maestro fu un vero e proprio lutto per gli amanti di questo sport.

