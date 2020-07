Kansai Yamamoto è morto/ Lo stilista di David Bowie stroncato da una leucemia

Kansai Yamamoto è morto a 76 anni. Lo stilista era malato di leucemia mieloide acuta e si trovava in cura dall’inizio di quest’anno in un ospedale di Tokyo. Pioniere della moda del Sol Levante, per molti anni è stato legato alla figura di David Bowie. I due avevano stretto una fitta collaborazione che aveva portato a tante idee ma soprattutto agli indimenticabili abiti di Ziggy Stardust. Ad annunciare il decesso dello stilista nipponico è stata la figlia Mirai Yamamoto che, sui social network, ha scritto: “Ha lasciato il mondo in pace, circondato dalle persone a lui care. Ai miei occhi mio padre non era solo l’anima energica ed elettrica che il mondo conosceva ma anche una persona premurosa, di buon cuore e affettuosa“. Sono stati poi molti gli artisti che hanno dedicato allo stilista, primo a presentare una collezione personale a Londra, un pensiero o un ricordo.

Kansai Yamamoto è morto, collaborazioni non solo con David Bowie

La morte di Kansai Yamamoto sconvolge il mondo dello spettacolo. Se quella con David Bowie è sicuramente la partnership più nota, c’è da sottolineare che lo stilista ha collaborato con altri grandi nomi del mondo dello spettacolo. Come abbiamo accennato, è stato a 27 anni il primo stilista giapponese a presentare una sua collezione personale a Londra, nel 1971. Tra gli artisti conquistati con la sua classe e intelligenza artistica c’è gente del calibro di Elton John e Stevie Wonder. In tutto il mondo abbiamo visto i suoi famosi show come quello straordinario “Hello! Russia” del 1993 che si era tenuto nella Piazza Rossa di Mosca e che aveva visto partecipare 120mila spettatori. Si tratta proprio del caso di dire partecipare perché in queste performance era considerata fondamentale l’interazione col pubblico.



