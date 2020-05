Kanté all’Inter?/ Calciomercato, Conte lo elogia e per i nerazurri sarebbe perfetto

Pubblicità

Ne ha parlato benissimo Antonio Conte nella sua intervista a Sky Sports Uk, ne parla bene chiunque: N’Golo Kante potrebbe essere uno dei calciatori più richiesti in sede di calciomercato nella prossima estate, o quantomeno quando effettivamente si aprirà la finestra per il 2020-2021. Il tecnico salentino ha allenato Kanté nei suoi due anni al Chelsea: i due sono arrivati insieme, l’allenatore dopo i quarti degli Europei raggiunti con la nostra nazionale (ma aveva già firmato prima della kermesse continentale), il centrocampista francese reduce dalla miracolosa cavalcata del Leicester di Claudio Ranieri, campione d’Inghilterra. A Stamford Bridge Kanté ha poi fatto il bis, guidato da un altro allenatore italiano; e, per la quarta stagione di seguito, ne ha avuto un altro in Maurizio Sarri e ha vinto ancora, questa volta l’Europa League. Anche per questo motivo, lavorare nuovamente con un tecnico di casa nostra potrebbe essere un elemento importante per il calciatore, e potrebbe anche ritrovarne uno di questi.

KANTE ALL’INTER? CALCIOMERCATO, CONTE LO ELOGIA

Su Kanté ci sarebbe anche la Juventus, perché Sarri ha imparato ad apprezzarlo nella sua unica stagione al Chelsea; i bianconeri però devono prima pensare a vendere, hanno come principale obiettivo – per il centrocampo – Paul Pogba – e per il momento potrebbero riempire lo spot lasciato libero da Miralem Pjanic con Arthur Melo, che il Barcellona vuole convincere a partire per arrivare al bosniaco. Ecco allora che spunta l’Inter: i nerazzurri nel passato recente hanno dimostrato di voler rinforzare il centrocampo e anche in questo senso si spiega l’investimento di gennaio su Christian Eriksen. Sandro Tonali resta un profilo che piace parecchio ma, stando alle ultime indiscrezioni, il Brescia lo valuta non meno di 50-60 milioni di euro e per Conte il prezzo è troppo alto, magari non in termini assoluti rispetto al potenziale del regista ma perché, in questo momento, la sua squadra ha bisogno di un altro profilo e cioè di un giocatore che sia pronto subito, anche e soprattutto come esperienza internazionale.

Kanté ci sta a pennello: come ha detto il tecnico salentino, è un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, è straordinario sia nella fase di recupero palla che di possesso e con lui sembra sempre di avere un giocatore in più. Parole di grande elogio quelle che Conte ha dedicato al suo ex calciatore, che potrebbe raccogliere; tuttavia sarà difficile strapparlo al Chelsea, perché il prezzo si aggira ancora sugli 80 milioni di euro pur se la pandemia da Coronavirus potrebbe averlo abbassato. L’Inter però sembra pronta a fare il grande investimento per sistemare la sua mediana: con i giovani Stefano Sensi e Nicolò Barella, uno come Kanté che è in grado di tirare la carretta anche dal punto di vista della leadership starebbe a pennello nella mediana della squadra nerazzurra. Bisognerà vedere cosa ne pensi Frank Lampard: in questo momento è più probabile, paradossalmente, che dai Blues parta Jorginho vista la crescita di Billy Gilmour, anche più adatto a fare il playmaker nella squadra di Londra. Le sorprese comunque sono sempre dietro l’angolo…



