Kanye West, Balenciaga lo abbandona dopo frasi antisemite/ Adidas è la prossima?

Kanye West letteralmente nell’occhio del ciclone in queste ore, a seguito dei suoi commenti antisemiti. Le aziende storiche che da tempo affiancano il noto artista a stelle e strisce, potrebbero abbandonare lo stesso a breve, e Balenciaga si è già mossa in anticipo sulla concorrenza. Il noto marchio d’alta moda, famoso per i suoi prodotti “over size” ha deciso di concludere il sodalizio con Kanye West (che recentemente ha cambiato nome in Ye). Il gruppo Kering, proprietario della maison, ha fatto sapere che tra il brand e il cantante non esistono rapporti professionali né al momento né in futuro.

A conferma di ciò, la sparizione delle foto di Kanye West dai profili ufficiali del marchio, e lo stesso è accaduto su Vogue Runway, sorta di bibbia per gli appassionati di moda e sfilate. E a breve anche Vogue potrebbe chiudere le porte ufficialmente a Ye, visto che su Paige Six si parla di un disappunto della potentissima Anna Wintour, a capo del mensile di moda, nei confronti dell’artista, che nel frattempo non sembra intenzionato a rivedere le proprie posizioni. Ye ha fatto sapere tramite un’intervista con Pierce Morgan che coloro che lo stanno abbandonando lo stanno facendo in maniera strumentale solo per “prendere dei punti”, rifiutando poi di essere censurato per le sue idee.

KANYE WEST CHIAMA GLI AVVOCATI DI JOHNNY DEPP?

Di conseguenza, Kanye West avrebbe contattato, secondo TMZ, Camilla Vasquez, lo studio legale che ha seguito Johnny Depp nel recente caso di divorzio con Amber Heard, vinto proprio dall’attore de I Pirati dei Caraibi. In attesa di risvolti, anche Adidas è finita nel mirino e sotto pressione da parte dei fan del marchio di abbigliamento tedesco, affinchè lo stesso abbandoni Kanye West come fatto appunto da Balenciaga

“Il vostro silenzio è un pericolo per gli ebrei”, è il tweet di Jonathan Greenblatt, direttore esecutivo dell’Anti-Defamation League, ONG contro l’antisemitismo. “Non possiamo permettere che l’antisemitismo di Ye si diffonda: dobbiamo tutti chiedere ad Adidas di condannare la sua retorica razzista rivalutando la loro partnership”. Adidas e Kanye West collaborano da anni grazie al famoso marchio di scarpe Yeezy, calzature che costano centinaia di euro e che registrano il tutto esaurito ad ogni uscita.

