Kanye West candidato presidente USA/ Rapper incontra Trump: “Mi fai da vice?”

Kanye West ha ufficializzato la sua candidatura alle presidenziali degli Stati Uniti d’America 2024 e il 24 novembre scorso ha incontrato l’ex presidente, Donald Trump, anch’egli candidatosi per la terza volta di fila, nella residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Come riferito dallo stesso rapper, il tycoon sarebbe rimasto turbato dall’incontro, in quanto West gli avrebbe domandato di fargli da vicepresidente (“Penso che fosse in fondo alla lista delle cose che lo hanno colto alla sprovvista”, ha dichiarato su Twitter) e ha suggerito all’ex numero uno USA di “andare a prendere queste persone che i media hanno cercato di cancellare e da cui ti hanno suggerito di allontanarti”.

Per quanto concerne l’elettorato dei cristiani conservatori, sempre sui social Kanye West ha asserito che “chiederanno di legare tutte le politiche direttamente alla Bibbia. A quel punto, Trump ha praticamente iniziato a urlarmi contro… dicendomi che avrei perso”. Non è la prima volta, peraltro, che i percorsi “politici” di West e Trump finiscono per incrociarsi.

KANYE WEST CHIEDE A TRUMP DI FARGLI DA VICEPRESIDENTE USA

Infatti, i due si trovarono di fronte per la prima volta nel 2015, quando Kanye West annunciò la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2020. Sky Tg24 ha evidenziato come “nel 2016, prima di incontrare Trump a New York, ‘Ye’ aveva dichiarato che se avesse votato, avrebbe votato per Trump. Poi, nel 2018, durante un’apparizione al Saturday Night Live, il rapper ha indossato un cappello con la scritta ‘Make America Great Again’, slogan di Trump, che ha poi giudicato ‘grandiosa’ l’apparizione”.

In vista delle elezioni 2024, nonostante gli appena 60mila voti raccolti in passato, Kanye West sogna ancora la poltrona da presidente USA. Trump, dal canto suo, ha promesso di “rendere l’America di nuovo grande e gloriosa perché il mondo non ha ancora visto la vera gloria di ciò che questa nazione può essere. Non abbiamo raggiunto quel picco, che ci crediate o meno”.











