Kanye West e Bianca Censori, look shock a Milano/ Lei con la tuta trasparente, lui con il volto coperto…

Kanye West e Bianca Censori, look shock a Milano

Il look sfoggiato in Via Montenapoleone a Milano da Kanye West e Bianca Censori, non solo è diventato virale, ma ha scatenato una serie di reazioni. La coppia, in Italia per qualche giorno, è stata pizzicata in pieno centro nel capoluogo lombardo con un look particolare e insolito che ha portato gli utenti dei social a scatenarsi con commenti e critiche. Il rapper, infatti, si è concesso una passeggiata per le strade della moda di Milano indossando una maxi-t-shirt a coprirgli il volto,

Ancora più spiazzante, invece, il look di Bianca Censori che ha scandalizzato le persone che l’hanno incontrata passeggiando mentre indossava un paio di leggings color carne e un cuscino viola a coprirle il seno.

Kanye West e Bianca Censori ancora in Italia

Kanye West e Bianca Censori sono presenti in Italia da fine luglio toccando città come Firenze, Roma, Verona, Milano fino alla romantica Venezia dove la coppia è stata al centro di un presunto scandalo che ha fatto il giro del web. La coppia sta così facendo parlare di se per il soggiorno in Italia soprattutto per il look.

A Firenze, infatti, a causa del gran caldo, si era presentato indossando un paio di calze Yeezy, il brand di moda di cui il rapper è direttore creativo, ma è il look di Milano che ha lasciato tutti senza parole.

