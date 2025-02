Sembravano più complici e innamorati che mai ma sembra che la storia d’amore tra Kanye West e Bianca Censori sia giunta al capolinea. A lanciare l’indiscrezione nelle scorse ore è stato il Daily Mail rivelando che la loro relazione è ufficialmente finita e che non c’è possibilità di una riconciliazione. Alcune loro attendibili fonti hanno confermato che lei sarebbe molto stanca. Ma non è tutto, stando ai rumors dopo la rottura i due stanno già pensando al divorzio per mettere definitivamente fine al loro matrimonio e voltare pagine.

TMZ nelle scorse ore ha fatto sapere che Bianca Censori e Kanye West si sarebbero già rivolti a degli avvocati divorzisti. Non si tratta infatti di una rottura passeggera, stanno andando già verso il divorzio. Cos’altro è emerso? Stando al noto portale una fonte molto vicina all’ex coppia ha assicurato che entrambe le parti hanno consultato dei legali per far preparare i documenti per il divorzio.

Dopo la crisi arriva l’addio, Kanye West e Bianca Censori verso il divorzio

Stando ai rumors dopo la fine del loro matrimonio Kanye West dovrà dare ‘qualche milioncino’ a Bianca Censori. Su TMZ si legge: “Loro due avevano un accordo. Ci è stato detto che loro hanno concordato verbalmente che lei riceverà un pagamento di 5 milioni di dollari dopo il breve matrimonio, iniziato nel dicembre 2022.” Si legge poi che la quasi ex moglie del rapper non ha nessuna intenzione di rinunciare a questa importante cifra.

Qualche mese fa si era parlato di una presunta crisi tra Kanye West e Bianca Censori, i due avevano però scacciato le voci mostrandosi insieme complici e innamorati. Probabilmente a distanza di un po’ di tempo i problemi di coppia sono diventati ingestibili e hanno deciso di dirsi addio. Solo poche settimane fa hanno dato scandalo sul red carpet dei Grammy Awards, quando lei ha mostrato ai fotografi cosa indossava sotto la pelliccia. La quasi ex moglie del noto rapper aveva un mini abito totalmente trasparente che non lasciava nulla all’immaginazione.

