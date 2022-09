Kanye West e la dipendenza dal porn*: “Ha distrutto la mia famiglia”/ “Hollywood è un gigantesco bordello”

Kanye West torna a parlare della dipendenza dal porn*: “Ha distrutto la mia famiglia”

Kanye West torna a parlare della dipendenza dal porno. Una macchia nella sua vita che avrebbe causato la distruzione della sua famiglia, come lui stesso ha ammesso nelle ultime ore. L’ex marito di Kim Kardashian aveva già parlato in un’intervista a Zane Lowe di Beats 1 qualche tempo fa della sua dipendenza dalla pornografia, nata all’età di 5 anni in seguito alla scoperta di un Playboy del padre.

Proprio la celebre rivista è al centro nella nuova invettiva del rapper: un commento contro la famiglia dell’ex moglie pubblicato sul profilo Instagram di Victoria Villarroel, l’ex assistente di Kylie Jenner. “Hollywood è un gigantesco bordello. La pornografia ha distrutto la mia famiglia”, si legge nel commento dell’ex marito di Kim Kardashian.

Kanye West e la delicata questione dell’affido dei figli

Il post di Kanye West continua, tirando in ballo anche i figli aviti da Kim: “Non lasciare che Kris ti faccia posare per Playboy, come ha fatto con Kylie (Jenner, ndc) e Kim”, e ancora “Ho a che fare con la dipendenza che Instagram promuove. Non lascerò che accada a Northy e Chicago”. La Kris a cui si riferisce nel post è Kris Jenner, madre e agente della sua ex moglie e di sua sorella, che hanno infatti posato per Playboy rispettivamente nel settembre 2019 e nel 2007.

Kanye West cita anche i suoi figli nel post con quello che appare come un chiaro intento di riaprire il delicato capitolo sulla custodia dei figli. “Non sono io il pazzo. Non mi fermerò finché non avrò voce in capitolo sui miei figli, costi quel che costi legalmente”, sono state infatti le recenti parole del rapper in merito.

