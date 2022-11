Kanye West, ex marito di Kim Kardashian mostrava video porno al suo staff/ L’accusa

Kanye West, il suo staff lo accusa e manda una lettera all’Adidas: ecco cosa è successo

Kanye West ha gestito per anni una collaborazione tra il suo brand Yeezy e Adidas; i suoi ex collaboratori hanno scritto una lettera aperta al noto brand sportivo, con pesanti accuse rivolte al rapper. Secondo quanto rivelato dalla rivista Rolling Stone, il personale ha dichiarato che l’ex marito di Kim Kardashian utilizzava del materiale pornografico per intimidire lo staff.

Kanye West aveva un “comportamento malato e predatorio soprattutto nei confronti delle donne” e creava “un ambiente di lavoro tossico“. A quanto affermato dagli ex collaboratori di Yeezy, il rapper mostrava sistematicamente video e foto pornografiche di lui mentre faceva sesso con altre donne, o della ex moglie Kim Kardashian, per intimidirli e farli sentire a disagio. In passato, lo stesso artista ha dichiarato di avere un’ossessione per la pornografia da quando era giovanissimo.

Kanye West, Adidas e Balenciaga annullano la collaborazione con il rapper

Solo un mese fa, Kanye West è stato interdetto dalla collaborazione con Balenciaga e Adidas per le sue dichiarazioni antisemite. Il primo a prendere posizione, revocando la partnership con Yeezy, è il noto brand di prodotti over size che ha voluto prendere le distanze dal rapper.

Jonathan Greenblatt, direttore esecutivo dell’Anti-Defamation League, ha poi incitato anche Adidas ha prendere posizione contro Kanye West: “Il vostro silenzio è un pericolo per gli ebrei. Non possiamo permettere che l’antisemitismo di Ye si diffonda: dobbiamo tutti chiedere ad Adidas di condannare la sua retorica razzista rivalutando la loro partnership”. Nonostante il noto marchio sportivo collaborasse da anni con il rapper, ha comunque deciso di interrompere la collaborazione con il suo brand a seguito delle sue gravi dichiarazioni. Di fatto, l’ex marito di Kim Kardashian non ha mai ritrattato su quanto detto ribadendo le sue idee.

