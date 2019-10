KANYE WEST/ “Jesus is King”: nel nuovo album il rapper annuncia la sua fede

Un disco religioso: è quello che uno dei rapper più amati d’America, Kanye West, marito dell’influencer Kim Kardashian, pubblica in questi giorni. Il titolo è esplicito: “Jesus is King”. Lungamente rimandato, secondo quanto anticipa la stampa americana, contiene solo brani dal contenuto spirituale, anche quando parla di lasciare una vita depravata e superficiale. Non si sa però se musicalmente sarà un disco gospel o rap. Ma soprattuto brani che inneggiano al suo cammino personale, invitando tutti ad avvicinarsi a Dio. La moglie ha postato su twitter l’elenco dei brani compresi nel disco scritti un foglietto del Marriott Hotel di Los Angeles e i titoli non lasciano dubbi: Follow God, On God, Use the Gospel. Lo scorso settembre l’artista era stato protagonista di due eventi di preghiera in cui si era esibito presentando alcuni nuovi pezzi. Intervento a un programma della radio di Chicago che annunciava il nuovo disco, un ascoltatore ha detto che “Kanye West si sta impegnando a rendere ‘figo’ pregare Dio e ‘figo’ essere persone spirituali”.

L’UOMO PIU’ ODIATO D’AMERICA

La sua casa discografica ha anche annunciato una linea di felpe e magliette dall’esplicita immagine: un Gesù di colore e la scritta “Jesus is King”. La religiosità del rapper non è comunque una novità. Già nei dischi precedenti aveva pubblicato brani come I’ll Fly Away, cover di un inno religioso risalente addirittura al 1929, e Jesus Walks che recitava: “Dio mostrami la strada perché il diavolo vuole farmi a pezzi”. Il brano venne trasmesso solo alle radio cristiane. Secondo chi lo conosce bene, Kanye West è sempre stato religioso, ma per motivi commerciali, sapendo che la musica religiosa non avrebbe avuto successo nell’ambito del rap, non aveva mai esagerato con questo filone: “Dicono che puoi fare rap su ogni argomento tranne che Gesù” aveva commentato. Il contenuto dei suoi brani era piuttosto rivolto ai pericoli del successo e come può rovinare la vita delle persone. In realtà negli ultimi dieci anni l’artista si era allontanato dalla fede praticata, ottenendo anche una fama negativa, tanto da essere definito “l’uomo più odiato d’America” per il suo esagerato narcisismo. Adesso si presenta umilmente, con una immagine completamente nuova: per ben 35 settimane ha tenuto l’incontro domenicale presso una chiesa di Los Angeles, esibendosi in canti gospel. Come accoglieranno questo disco i suoi fan?

