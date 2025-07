Kanye West è finito nel mirino di gravissime accuse. Il celebre cantante è stato recentemente accusato di violenza sessuale, aggressione e sequestro di persona dalla sua ex assistente Lauren Pisciotta. Facciamo però un passo indietro: tutto inizia un anno fa, a un viaggio di lavoro a San Francisco, in California. In quell’occasione, stando a quanto riportato dall’avvocato di Pisciotta, Lisa Bloom, la donna – ancora assistente di West – sarebbe stata immobilizzata e violentata oralmente in una stanza d’albergo. Inoltre, stando alla versione della donna, West l’avrebbe offerta come “dono sessuale” ad un conoscente.

Quando Lauren Pisciotta è stata licenziata dallo staff di Kanye West, la donna lo ha inizialmente accusato di averlo fatto ingiustamente. Successivamente si sono aggiunge le accuse di molestie sessuali. Pisciotta ha modificato varie volte la denuncia ai danni del rapper, aggiungendo poi anche le accuse di traffico sessuale e, infine, di stalking. La donna ha infatti rivelato che West, dopo il licenziamento, si sarebbe trasferito nel suo condominio, scatenando in lei un senso di paura costante.

La risposta del rapper Kanye West alle pesanti accuse di Lauren Pisciotta

La risposta del team di avvocati di Kanye West non si è fatta attendere. Lauren Pisciotta è stata accusata di essere delirante e per nulla credibile: “La denuncia modificata di Lauren Pisciotta è la quarta versione che ha avanzato. Ogni nuova revisione contraddice le altre; ognuna è più assurda e bizzarra di tutte le affermazioni precedenti messe insieme.” ha raccontato il portavoce del rapper Milo Yiannopoulos a Page Six, parlando allora di deliri e disturbi mentali. Da qui la replica decisa contro la donna: “Siamo pronti ad annientare le fantasticherie della signora Pisciotta davanti a una giuria”, ha continuato il portavoce, sottolineando che, a dispetto di quanto lei accusa, West è un rapper che odia ogni tipo di violenza, tanto da non possedere neppure una pistola. Una questione che resta molto delicata e che si combatterà per lungo tempo ancora.

