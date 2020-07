Kanye West piange al 1° comizio per le presidenziali Usa/ “Quasi ucciso mia figlia”

Primissimo comizio elettorale per il rapper Kanye West. L’artista a stelle e strisce è salito sul palco a North Charleston, nella Carolina del Sud, in vista della corsa alle presidenziali del prossimo autunno 2020. Uno show quello di West che si è presentato con un giubbetto antiproiettile e senza microfono. Kanye ha toccato diversi temi, a cominciare dalle gravidanze e dalle donne incinta, promettendo a queste ultime una somma difficilmente elargibile da un governo: “Un milione di dollari – le parole del cantante americano – a ogni donna che rimane incinta”. In realtà, come sottolineato anche dai colleghi di TgCom24.it, quello di West non è stato un vero e proprio comizio elettorale, piuttosto un incontro informale, anche perchè il candidato alle presidenziali non ha presentato alcun programma. Si è invece fermato a dialogare con alcune delle donne presenti chiedendo loro quali fossero gli argomenti più importanti da trattare, per poi appunto esprimere la propria opinione.

KANYE WEST IN LACRIME: “HO QUASI UCCISO MIA FIGLIA”

Kanye West ha parlato anche dell’aborto, spiegando in lacrime di aver quasi indotto sua moglie Kim Kardashian, la prima volta che era rimasta incinta, ad abortire. “Ho quasi ucciso mia figlia”, ha commentato piangendo, anche se ha poi aggiunto di non essere totalmente contrario alla pratica di interruzione di gravidanza che dovrebbe restare legale a suo modo di vedere. West ha poi trattato l’argomento della legalizzazione delle droghe leggere, spiegando la propria idea in merito alla marijuana. Sono comunque molti quelli ancora dubbiosi sull’effettiva candidatura dell’artista, alla luce del fatto che lo stesso ha mancato le scadenze per candidarsi in vari Stati, ed inoltre, bisognerà capire se sarà in grado di raccogliere le firme necessarie negli altri: ne servono 10mila entro oggi per la Carolina del Sud. Qui il video del primo comizio di West



© RIPRODUZIONE RISERVATA