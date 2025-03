Anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale: chi è il papà di suo figlio? Spoiler bomba

L’investigatrice con il quoziente intellettivo più alto della media che ha il volto di Audrey Fleurot è ritornata in onda con la nuova stagione e dalle anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale si scopre che la protagonista sarà alle prese non solo con casi sempre più complessi e vari ma anche con una vita privata completamente stravolta da un’inaspettata notizia: Morgane è incinta ma non è certo chi sia il padre. Morgane è innamorata dell’ispettore Adam Karadec ma il rapporto sin dall’inizio è turbolento e spinge Morgane tra le braccia di un altro collega, Timothée Guichard, e del fascinoso David Diallo.

Rimasta incinta Morgane Alvaro non sa chi è il padre del bambino che porta in grembo: Karadec, Thimothée o David? Nel frattempo dalle anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale si scopre che nelle prossime puntate l’investigatrice rivelerà sia a Guichard che a Diallo di essere incinta, come reagiranno i due? Molto più turbolento, invece, è il rapporto con l’ispettore Karadec. Quest’ultimo è sposato con Roxane ma quando inizia a lavorare insieme a Morgane tra i due scatta la scintilla, tuttavia il fatto che l’uomo sia restio a lasciare la moglie scatena la gelosia e la rabbia della protagonista che decide di lasciare sia lui che la collaborazione con la polizia. Adessi, Karadec decide di chiedere il trasferimento al reparto finanziario allontanandosi definitivamente da Morgane.

Dalle anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale si scopre che mentre l’investigatrice sarà alle prese con il mistero della sua quarta paternità durante le visite e le ecografie penserà sempre a Karadec e a come dirgli che aspetta un bambino. Nel frattempo tra casi di omicidi, seriale killer, casi incredibili, situazioni assurde e persino un caso che vede una casa infestata dai fantasmi. Tuttavia il destino sembrerà farsi beffa della protagonista, nonostante Karadec si sia trasferito nel settore finanziario i due continueranno a lavorare insieme e Morgan capirà di essere ancora innamorata di lui ma di non trovare il coraggio di dirgli che è incinta. Il mistero però resta: chi è il papà del figlio di Morgan? L’appuntamento con le nuove puntate della quarta stagione è ogni martedì in prima serata su Rai1.