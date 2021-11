Karakaz, X Factor 2021/ “Capiamo critiche”: eliminati o salvi grazie alla cover dei Gorillaz?

Si preannuncia una puntata al cardiopalma questa sera sul palco di “X Factor 2021”: infatti per quello che è il terzo appuntamento dei Live col talent show in onda su Sky e Now la scure dell’eliminazione grava su alcuni dei protagonisti dato che saranno due i nomi costretti a lasciare il programma. Chi sarà a seguire il destino dei Westfalia, tagliati la scorsa settimana? Secondo alcuni in odore di eliminazione ci sarebbero pure i Karakaz, che comunque hanno incontrato il favore di parte del pubblico mostrando pure belle cose, e che quindi stasera saranno chiamati a fare meglio della scorsa volta quando hanno presentato una cover del brano “SexyBack” di Justin Timberlake.

X Factor 2021 Live 3a puntata/ Diretta ed eliminati: Hell Raton ed Emma pronti...

Pur venendo apprezzata dai giudizi, la band guidata dal vocalist e chitarrista chietino Michele Corvino non ha infatti ottenuto in totale molti volti: ecco perché il brano scelto per loro dal coach Hell Raton deve servire a trampolino di lancio per il complesso rock che mescola anche punk wave, industrial ed elettronica. Infatti, come spiegato anche dalle clip video mandate in onda da Sky, Hell Raton ha scelto per loro “Feel Good Inc.” vera e propria hit nonché brano simbolo di quei Gorillaz partoriti dall’inesauribile creatività musicale di Damon Albarn, meglio noto al grande pubblico come frontman e anima dei Blur. Riuscirà il rapper di origini sarde ad evitare la perdita di un altro ‘pezzo’ della sua scuderia dopo la defezione dei Westfalia?

Dardust/ Ha un fidanzato oppure no? Smentito il flirt con Mahmood

I KARAKAZ CI RIPROVANO COI GORILLAZ NEL TERZO LIVE DI X FACTOR 2021: CONVINCERANNO I GIUDICI?

Intanto in uno dei daily vlog che i talenti in competizione a X Factor 2021 registrano sul sito ufficiale del programma (a questo link il video integrale) proprio i Karakaz guidati da Michele Corvino si sono raccontati davanti alle telecamere e, tra il serio e il faceto, hanno ammesso di sentirsi invecchiati. Parlando del Live da cui erano reduci, hanno detto che secondo loro la cover di Justin Timberlake era una bomba, dicendosi soddisfatti nonostante comprendessero le critiche dei giudici. “Adesso ci stiamo cominciando a preparare per il terzo Live: abbiamo avuto tanto su cui pensare e riflettere… però come seconda volta su questo palco è stata un’esperienza ancora più bella nonostante il nervosismo” hanno spiegato i quattro che quindi guardano al bicchiere mezzo pieno.

Mutonia a X Factor 2021 con “Sport” dei Viagra Boys/ Evitano la doppia eliminazione?

“Ora stiamo cominciando a capire bene come funziona questa cosa” continua Corvino, mostrando un po’ di stanchezza e paragonandosi ai vecchietti che osservano il cantiere e fanno riflessioni sulla vita. “Abbiamo superato la paura del ballottaggio che c’è stata: la gara è iniziata e, anche se conoscevamo come funzionava il programma, l’abbiamo provato sul nostro corpo e le nostre anime” aggiungono i quattro che ribadiscono di capire il senso delle critiche ricevute dai giudici, pur usando gli intoppi del passato come uno stimolo per fare meglio nel prossimo appuntamento (questa sera). “Qui è tutto un andare avanti, mai indietro” dicono con filosofia e sentendosi un po’ invecchiati nelle loro riflessioni in cui dicono “tutto e niente, come ci piace sempre fare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karakaz (@miguelkarakaz)





© RIPRODUZIONE RISERVATA