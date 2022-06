Karen Kokeshi aggredita in strada/ “Mi hanno lanciata sul marciapiede e…”

Karen Kokeshi vittima di aggressione, il racconto choc

La fidanzata di Fabio Rovazzi è stata vittima di un’aggressione. Karen Kokeshi stava rientrando a casa a Milano dopo una visita medica quando due sconosciuti l’hanno spintonata a terra rubandole il cellulare. Karen ha vissuto momenti di paura e ha raccontato l’aggressione sul su profilo Instagram. La ragazza è apparsa molto scossa tanto che ha esordito spiegando di stare ancora tremando per la paura. Karen ha raccontato che tutto si sarebbe svolto nel giro di pochi minuti. Lei era appena uscita da una visita medica e stava rientrando nel suo appartamento quando due malviventi l’hanno aggredita: “Due uomini mi hanno aggredita, mi hanno lanciata sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi). Ero terrorizzata”.

Ancora sotto choc, Karen Kokeshi non è riuscita a memorizzare la targa dell’auto con cui i due rapinatori sono scappati: “Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male. Non mi era mai capitata una cosa simili, sto ancora tremando”. Fabio Rovazzi non era con lei in quanto impegnato a Los Angeles con il lavoro. Una volta rientrata nel suo appartamento, Karen ha anche mostrato ai followers le escoriazioni alle gambe causate dalla violenta caduta sul marciapiede. Un’aggressione avvenuta in pieno giorno come quella a Roma di cui è stata vittima la scorsa settimana Miriana Trevisan. Segno che le città italiane non sono così al sicuro.

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sarebbero detti addio. Tra alcune settimane si vocifera in modo insistente di una loro crisi anche se manca la conferma o la smentita dei diretti interessati. A lanciare l’allarme era stato il Settimanale Oggi che aveva fatto notare come Rovazzi sia stato avvistato più a volte a Milano da solo nell’ultimo periodo. Il cantante non si è più mostrato in compagnia di Karen e secondo alcuni amici della coppia la love story sarebbe giunta al capolinea. Sospetti confermati poi dal Settimanale Diva e Donna che ha raccontato come la ragazza fosse alla ricerca di un nuovo appartamento a Milano. La Kokeshi abitava infatti nell’appartamento di Fabio Rovazzi. I due si sono conosciuti nel 2019 andando ben presto a convivere. Anche i social parlano chiaro in quanto l’ultima foto della coppia risale a gennaio 2021. Sui rispettivi profili sarebbero sparite molte immagine oltre che i reciproci like.

In un’intervista a Vanity Fair di qualche mese fa, Karen Kokeshi rispondeva così ad una domanda sull’esposizione mediatica cresciuta esponenzialmente per la sua relazione con Rovazzi: “Con Fabio, però, il problema dell’esposizione social è minimo. Lui non è una persona che ami condividere online il proprio privato. Non posta molto. Non racconta le sue giornate né le nostre come coppia. Non ha messo online la sua vita e nemmeno la mia. È successo solo all’inizio della nostra relazione ed è stato lì che qualcuno mi ha accusata di essere un’approfittatrice, di usare Fabio per diventare famosa”.











