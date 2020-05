Karen Kokeshi, dedica d’amore per Rovazzi/ “Un anno insieme, fortunata ad averti”

Pubblicità

Per Karen Rebecca Casiraghi, meglio nota sul web come Karen Kokeshi, e Fabio Rovazzi è un giorno molto speciale. La coppia festeggia oggi il primo anniversario. Un anno d’amore che viene compiuto in un periodo davvero difficile per l’umanità. Lo sottolinea anche Karen in un lungo post-dedica per l’uomo che le è stata sempre accanto in questo anno così speciale. “Chi avrebbe mai pensato di dover festeggiare un anniversario durante una pandemia mondiale? Eppure eccoci qua.” esordisce Karen, che poi dedica parole dolci a Rovazzi. “Un anno. Mi sembrano passati tre giorni da quando ci siamo conosciuti. Abbiamo affrontato mesi frenetici insieme, abbiamo visto mille cose e vissuto mille vite in soli 365 giorni. Eppure sento di doverti conoscere ancora, e ancora, e ancora, perché ogni volta scopro lati di te che mi sorprendono, e ogni volta scopro un po’ meglio anche me stessa.” scrive.

Karen Kokeshi, dedica d’amore a Fabio Rovazzi: “Fortunata ad averti!”

Un anno durante il quale non sono mancati problemi, scaramucce e vere e proprie liti ma anche pesanti accuse dal web: “ci siamo sentiti dire “tanto non durerà”, ed ora ci sentiamo ripetere “è solo per soldi”, ma siamo ancora qua ed ogni giorno siamo sempre più innamorati e sempre più forti.” sottolinea Karen, che definisce quello con Rovazzi “Un amore così grande”. “Vi auguro di trovare una persona geniale come Fabio – e ancora – Vi auguro di trovare una persona infinitamente dolce come Fabio, capace di mettere da parte l’orgoglio e mostrare le debolezze.” Karen Rebecca Casiraghi conclude poi rivolgendosi proprio al suo fidanzato: “Fabio, sono fortunata ad averti.” e non manca una battuta finale “E poi… se siamo riusciti a superare tre mesi di convivenza reclusi in casa senza aver bisogno di uno psichiatra, penso che non dovrebbe esserci più alcun dubbio su quanto siamo perfetti insieme.”





