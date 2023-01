Karen Kokeshi, ex fidanzata Fabio Rovazzi: perché è finita/ “Mai vista bella e poi..”

Karen Kokeshi, ecco chi è l’ex fidanzata di Fabio Rovazzi. Lui: “Non è finita per motivi particolari ma…”

Karen Kokeshi è l’ex fidanzata di Fabio Rovazzi. La storia d’amore tra i due ragazzi è ormai terminata da qualche mese e non è chiaro se entrambi abbiano già voltato pagina o meno. Recentemente erano apparse in rete delle voci su un possibile amore per Rovazzi, accostato alla cantante e attrice Stefania Spampinato. Nessuna conferma, tuttavia, è arrivata dai diretti interessati. D’altra parte Fabio Rovazzi non hai mai amato condividere informazioni sulla propria vita privata e l’unica volta che lo ha fatto è stato per annunciare la fine della sua storia d’amore con Karen Kokeshi.

“So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma, purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa, io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’. E tengo a sottolineare che non è che ci siamo lasciati per un motivo particolare. Semplicemente, a volte, le storie d’amore finiscono”, aveva raccontato Fabio a proposito della relazione terminata con Karen, rassicurando i follower sul fatto che avrebbe sempre portato nel cuore i ricordi più belli della storia con la Kokeshi.

Karen Kokeshi e il periodo di crisi dopo la rottura con Fabio Rovazzi

Il periodo della rottura, tuttavia, non è stato facile per Karen Kokeshi, che proprio ai social aveva affidato un lungo sfogo per commentare la fine della sua storia d’amore con Fabio Rovazzi. “Non mi sono mai vista bella, non mi sono mai sentita intelligente. Non mi sono mai sentita al pari di nessuno, ma sempre qualche scalino sotto”, le parole della youtuber. Uno sfogo non tanto rivolto all’ex fidanzato quanto a se stessa e ad una bassissima considerazione della propria immagine: “Ho guardato alcune mie vecchie foto, soprattutto nei tag e mi sono accorta che non importa quanto torno indietro nel tempo, non c’è mai stato un singolo periodo della mia vita in cui fossi a mio agio con me stessa”.

Per fortuna, poi, Karen Kokeshi si è concessa una via di uscita costruttiva e di amore per se stessa, anche dopo la fine della tormentata storia con Rovazzi. La YouTuber infatti si è dedicata parole rincuoranti, con l’auspicio di voltare pagina. “Sei sempre stata bella, sveglia, buona, divertente. (…) Smettila di perdere il tuo tempo pensando di non valere nulla. Basta, respira. Sei abbastanza. Goditi la vita”. Ci sarà riuscita?











