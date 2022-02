Karen Kokeshi, fidanzata di Fabio Rovazzi/ “E’ complicato stare al suo passo”

Chi è Karen Kokeshi?

Karen Kokeshi è la fidanzata di Fabio Rovazzi, il cantante di “Andiamo a comandare”. Influencer da migliaia di follower sui social, Karen fa coppia fissa con il cantante ed attore da diverso tempo e ha visto crescere la sua fama e popolarità proprio quando è stata paparazzata in compagnia del giovane cantante. Tra i due però l’amore non è stato immediato, anche se sin dal primo incontro entrambi hanno capito che forse erano predestinati a stare insieme. A rivelarlo è stato proprio il cantante che, durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha ricordato come è nato il primo incontro la Kokeshi.

“Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati – ha raccontato il cantante – “Solo quando siamo stati liberi e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa. Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati. Ma appena mi sono chiuso la porta di casa alle spalle, ho chiamato un taxi e sono tornato da lei. Non ci siamo più separati”.

Karen Kokeshi: “Fabio Rovazzi? Lui è così veloce”

Prosegue a gonfie vele la storia tra Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi. Karen Casiraghi, questo il suo vero nome, è una ragazza originaria di Verona e ha deciso di farsi chiamare Kokeshi per la sua grandissima passione per il Giappone. La ragazza è molto popolare sul web e sui social per i suoi video che hanno avuto una impennata pazzesca da quando è diventata la fidanzata di Fabio Rovazzi. Una relazione che ha attirato, manco a dirlo, tantissime critiche da parte degli haters che l’hanno accusata di stare con il cantante solo per soldi e fama. In realtà Karen ha prontamente risposto alle critiche dalle pagine di Panorama precisando: “è’ complicato stare al suo passo. Lui è così veloce. Per riuscirci mi guardo allo specchio e dico: Karen se ce la fa lui, puoi farlo anche tu”.

