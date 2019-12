Karen Kokeshi fidanzata di Fabio Rovazzi/ Insieme alla scoperta di Star Wars

Le vacanze di Karen Kokeshi non sono ancora terminate e la youtuber dai capelli turchini si trova ancora in quel di Los Angeles, naturalmente al fianco del suo fidanzato Fabio Rovazzi. “Grazie per avermi fatto conoscere Star Wars (mi pento tantissimo di non esserci cresciuta) e grazie anche a Walt Disney Studios per avermi permesso di partecipare all’anteprima mondiale”, scrive la ragazza sui social. Il merito è anche da attribuire alla presenza della voce di Rovazzi, che ha doppiato uno dei personaggi del capitolo L’ascesa di Skywalker, nello specifico uno dei soldati dei Corpi d’Assalto dell’Impero. Alcuni ammiratori della popolare serie tv Stranger Things hanno gradito però molto di più lo scatto che vede Rovazzi in mezzo fra la sua dolce metà e Gaten Matarazzo, ovvero l’interprete di Dustin. Che sia l’anteprima di una nuova collaborazione fra i due ragazzi?

KAREN KOKESHI, IL POST SU STAR WARS

“Leila, Han Solo, Dustin”, si limita a scrivere Karen sui social, superando i 100 mila like con un singolo post. C’è chi parla di ascesa internazionale, chi ancora non vede di buon occhio Karen Kokeshi al fianco di Fabio Rovazzi, quest’ultimo ospite del Concerto di Natale in Vaticano che Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, martedì 24 dicembre 2019. L’ennesima dimostrazione di quanto Fabio stia vivendo uno dei momenti più popolari della sua carriera e di riflesso anche la fidanzata può ottenere una maggiore visibilità. Amore vero: non ne hanno dubbi tutti gli ammiratori della coppia, che non smettono di sostenerli sui social. E i due non fanno che stare insieme, anche se a quanto pare Karen ha deciso di non partecipare a un evento in particolare.

L’INCONTRO TRA ROVAZZI E IL PAPA

“Sono sempre più grato alla vita per tutte le incredibili opportunità che mi sta regalando. Onorato di averti conosciuto”, scrive lo youtuber sui social, mostrando la sua foto con Papa Bergoglio. E mentre qualcuno fa notare a Rovazzi che avrebbe dovuto baciare la mano del Pontefice [anche se Bergoglio sembra non amare questo tipo di riverenza, ndr], altri invece continuano a fare il conto alla rovescia, puntando tutto sulla sua rottura con Karen. “E intanto il conto si svuota”, commenta infatti un hater sotto ad un altro post, in occasione dei 7 mesi di relazione della coppia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA