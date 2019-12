Karen Kokeshi fidanzata di Fabio Rovazzi/ “Mi tiene testa, è stimolante”

Karen Kokeshi è la fidanzata di Fabio Rovazzi tra i cantanti protagonisti dell’evento televisivo “Capodanno in Musica“, lo spettacolo condotto da Federica Panicucci in diretta martedì 31 dicembre 2019 su Canale 5. Youtuber ed influencer con migliaia di follower a seguito, Karen comincia la sua ascesa nel mondo del web pubblicando dei video dedicati alle sigarette elettroniche. Poi arriva la grande popolarità per via della sua storia d’amore con Fabio Rovazzi con cui ha sfilato anche sul red carpet in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Classe 1944, Karen Rebecca Casiraghi, questo il nome completo, è nata a Verona e presenta un cognome importante che fa subito pensare alla dinastia della famiglia reale Casiraghi e alla Monarchia di Monaco. Non è dato sapere se Karen sia davvero legata alla celebre famiglia visto che sulla sua vita privata si conosce davvero poco. Una cosa è certa Karen ha una grande passione per i tatuaggi che sfoggia sul suo corpo: da una scritta sul petto, un teschio sul braccio destro, il numero 9 e tanti altri.

Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi: “bullismo gratuito sulla mia ragazza”

Nel 2019 Karen Kokeshi balza agli onori della cronaca rosa per via della sua storia d’amore con Fabio Rovazzi con cui ha condiviso un bellissimo viaggio in America che ha portato la coppia a visitare da Hollywood fino all’Area 51 nota per il passaggio degli aliene. La relazione di Fabio e Karen non è stata risparmiata dalle critiche dei cosiddetti leoni di tastiera che, in diverse occasioni hanno criticato i due. A difendere Karen ci ha sempre pensato il cantante di “Andiamo a comandare”. “Nonostante il web voglia costantemente praticare bullismo gratuito sulla mia ragazza sappiate che stiamo sempre bene” ha scritto Rovazzi agli haters. “Forse meglio di voi che avete bisogno di inventarvi cose su di lei per finire in tendenza. Evidentemente non vi siete accorti della bassezza che avete raggiunto. Peró ve ne do atto, se siete senza alcun tipo di talento è l’unico metodo percorribile. Ho sempre difeso il web, anche nelle parti più deep, ma qui si parla di bullismo vero e proprio. Ma sopratutto si parla di DIGNITÀ in cambio di like… forse vi siete dimenticati che prima o poi finisce anche quella. Io la mia la tengo stretta, come tengo stretta Karen. Una delle ragazze più sveglie che io abbia mai conosciuto, e voi? Voi tenetevi stretti i like finché varranno ancora qualcosa”.

Fabio Rovazzi: “Karen Kokeshi è un maschiaccio”

Durante una lunga intervista Fabio Rovazzi ha raccontato cosa l’ha colpito della fidanzata Karen Kokeshi soffermandosi sul carattere: ” è un maschiaccio, mi tiene testa e mi fa fare cose a cui non penserei. È stimolante. E poi non ha l’ambizione di andare alle feste o fare quelle cose che piacciono a certe ragazze e che mi annoiano”. Rovazzi ha anche sottolineato come la relazione con Karen non l’abbia minimamente cambiata mettendo una volta e per tutte a tacere l’ennesima polemica: “non diamo seguito a certe polemiche. Gli odiatori del web cercano visibilità solo grazie agli altri”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi) in data: 19 Set 2019 alle ore 10:36 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA