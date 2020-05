Karen Kokeshi, fidanzata di Fabio Rovazzi/ Rebecca Casiraghi esplode sui social

Pubblicità

Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi, è la fidanzata dello youtuber Fabio Rovazzi. In realtà anche lei, come il compagno, è una youtuber molto famosa e fa parte dell’etichetta fondata e gestita dal rapper Fedez, la Newtopia. Nonostante l’amicizia tra Fabio Rovazzi e Fedez sia finita, la carriera di Karen Rebecca Casiraghi prosegue senza intoppi. Con Fabio Rovazzi ha duettato per la prima volta durante un viaggio ai Caraibi, dove la coppia ha suggellato il proprio amore. Da quel momento Kokeshi e Fabio Rovazzi sono letteralmente inseparabili. Due personaggi con molti punti in comune: si può dire infatti che Karen Rebecca Casiraghi e il famoso youtuber si siano proprio trovati. Entrambi appassionati di web e digitale, hanno trasformato la propria passione in un lavoro.

Pubblicità

Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi, e Fabio Rovazzi: un’esplosione di popolarità

Non semplice per Karen Rebecca Casiraghi stare al fianco di un personaggio popolare come Fabio Rovazzi. I due, insieme, hanno trovato un perfetto equilibrio e ad oggi la loro relazione prosegue a gonfie vele. Dal punto di vista professionale, in realtà, Kokeshi può in qualche modo aver giovato dall’esperienza e dal successo del fidanzato, che inevitabilmente le ha dato grande visibilità. Anche se è onesto dire che Karen Rebecca Casiraghi era già piuttosto famosa su YouTube, dove ha toccato punte di 1 milione di views a video. Inevitabilmente nell’ospitata di oggi a Domenica In, Fabio Rovazzi parlerà anche della sua storia d’amore con Karen, raccontando come è iniziata e cosa li ha uniti fino ad oggi. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del duo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA