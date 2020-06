Karen Kokeshi, fidanzata Fabio Rovazzi/ Haters all’attacco “non torna su You Tube..”

Karen Kokeshi ha ormai perso l’azzurro dei suoi capelli: la fidanzata di Fabio Rovazzi si è mostrata su Instagram alcuni giorni fa con un look del tutto diverso a quello con cui siamo abituati a vederla. “L’azzurro intenso di un tempo è ora divenuto di un orrendo verdino melmoso”, scrive in un post, “ma i capelli ringraziano”. La polemica però è scoppiata per un altro motivo: da quando Karen fa coppia con Rovazzi, sembra aver abbandonato del tutto l’idea di essere una youtuber. E mentre alcuni le chiedono di ritornare a fare video, altri puntano il dito contro di lei, facendo leva sull’ormai polverosa ‘questione economica’. “Basta chiederle di tornare su Youtube”, scrive un utente, “perchè non lo farà. Ormai non le serve più perchè ha ottenuto i soldi che voleva, quindi basta metterla in una posizione scomoda”. Karen per una volta ha scelto di rispondere con un commento: “Non è così, voglio tornare”, ha sottolineato, facendo felici tutti i fan che non vedono l’ora di guardare uno dei suoi contenuti creativi. Intanto la storia d’amore con Rovazzi procede a gonfie vele: lo dimostra l’intensa dedica d’amore che lo youtuber le ha fatto in occasione del loro primo anniversario. “Sei la mia compagna, la mia matta preferita e la mia complice in tutto”, ha scritto, “da quando ci siamo conosciuti non ci siamo mai staccati un secondo e non ci siamo mai stancati. Abbiamo superato insieme l’impossibile, ci siamo aiutati a vicenda e non siamo mai caduti”. Anche per questo Rovazzi si considera fortunato, soprattutto perchè ha trovato la sua dolce metà. Il lockdown forse li avrà tenuti lontani, ma i due youtuber avevano già in mente un piano: fare i loro viaggi in giro per il mondo. “Dico ‘nostri’ perchè senza di te sarebbero viaggi in bianco e nero“, ha concluso.

KAREN KOKESHI, FABIO ROVAZZI: “E’ UNA DONNA PAZZESCA”

Karen Kokeshi è entrata nella vita di Fabio Rovazzi per cambiarla in modo radicale. Qualche tempo fa lo youtuber ha rivelato infatti di sentirsi perso senza la sua compagna. “Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio“, ha raccontato a Gente in merito al primo appuntamento, “ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati. Solo quando siamo stati liberi, e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa. Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati. Ma appena mi sono chiuso la porta di casa alle spalle, ho chiamato un taxi e sono tornato da lei: non ci siamo più separati”. Oggi, 28 giugno 2020, Fabio Rovazzi sarà ospite di Domenica In e potrebbe parlare anche del suo rapporto con la fidanzata. I due tra l’altro hanno deciso di andare a convivere insieme subito, in visione di un ‘per sempre’ a cui hanno giurato fedeltà. “Quando siamo in mezzo a tanta gente, invece di guardarmi attorno cerco lei”, ha aggiunto, “e quando la trovo sto bene. È una donna pazzesca, di rara ironia, mi ha dato serenità e grandi orizzonti”. Anche se Rovazzi si è sempre definito un tipo indeciso, di fronte a Karen sembra non aver mai nutrito alcun dubbio. E la stessa trasformazione è avvenuta anche in Karen, che si è ritrovata a dire addio alla sua natura istintiva per fare spazio ad una versione di sè più razionale. “Per osmosi sto acquisendo il senso di responsabilità che lui ha nei confronti della gente che lo segue”, ha detto lei.



