KAREN REBECCA CASIRAGHI, KOKESHI/ Fidanzata Fabio Rovazzi: “Io vittima di bullismo…”

Quello sui social network non è l’unico bullismo di cui è stata vittima Karen Rebecca Casiraghi. Prima del suo sbarco sul web, infatti, Kokeshi ha avuto una vita come tante altre, vale a dire una vita in salita. Il successo su Youtube è stato la sua occasione di riscatto, ma prima di quello ha sperimentato in prima persona che cosa vuol dire essere l’ultima, essere “l’esclusa” (e non già la popolare del gruppo). La ragazza, oggi fidanzata di Fabio Rovazzi, ha raccontato a Gente quel periodo difficile: “Da bambina ero di una timidezza esorbitante, tanto da essere presa in giro costantemente. Ho sofferto il bullismo per questo e, per un desiderio di riscatto e di rivincita, ho iniziato ad avere un canale Youtube nel quale riversare idee, pensieri e provocazioni”. Non tutto il male viene per nuocere, dunque: senza la spinta involontaria dei bulli, forse, Karen si sarebbe adagiata. Parte di ciò che è oggi la deve anche a loro. Così come deve qualcosa a Rovazzi, la sua dolce metà: “Prima di conoscere Fabio ero istinto puro, ora penso di più prima di agire. Per osmosi sto acquisendo il senso di responsabilità che lui ha nei confronti della gente che lo segue”.

Il rapporto tra Kokeshi e Fabio Rovazzi

La relazione con Fabio Rovazzi ha aiutato Kokeshi a scoprire se stessa, modificare alcuni lati del suo carattere e a diventare così più riflessiva. “Stargli accanto mi arricchisce e mi confonde”, ha dichiarato nella stessa intervista. “Ogni giorno mi fa scoprire una professione, una passione che vorrei approfondire: lui è poliedrico, ha mille interessi, è infaticabile”. I due fanno coppia fissa dal maggio 2019. Lei e Fabio sembrano molto affiatati, tanto che Rovazzi l’ha già presentata ufficialmente al grande pubblico su tutti i più famosi red carpet che l’hanno visto sfilare di recente. Insieme hanno anche affrontato un lungo viaggio negli Usa, che ha visto come tappa fondamentale, oltre alla scontatissima Los Angeles, anche una meta inedita: l’Area 51.

Chi è Karen Kokeshi

Karen Kokeshi, nata Karen Rebecca Casiraghi, viene da Verona ed è un’appassionata di fotografia. Nel 2016 si trasferisce a Roma, dove si mantiene a lungo come youtuber e influencer. Quello che era solo un hobby, infatti, diventa ben presto un lavoro: Karen inaugura il suo canale con le videorecensioni di sigarette elettroniche, che testa e analizza marchio per marchio. Il suo progetto riscuote un buon successo, tanto che, l’anno successivo, Karen viene invitata in qualità di giudice alla Svapo Battle, un web reality in cui i concorrenti si mettono in gioco nella creazione del miglior liquido adatto a questo prodotto. Attualmente, la sua agenzia è la Newtopia, la stessa di Fedez e del suo fidanzato.



