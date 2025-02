E’ morto Karim Aga Khan IV, considerato il sovrano ereditario più ricco al mondo. Aveva 88 anni ed è deceduto in quel di Lisbona, anche se non sono state rese note le cause della sua dipartita. Aga Khan IV, che sulla carta di identità portava il nome di Shah Karim al Hussaini, era una figura conosciuta in tutto il mondo, soprattutto in quello della grande imprenditoria mondiale, ed era il 49esimo imam ereditario, nonché il leader dei musulmani ismaeliti in tutto il mondo, come ricorda Rainews attraverso il suo portale. Si tratta di una comunità caratterizzata da circa 15 milioni di fedeli che fanno parte degli sciiti, ed era divenuto loro imam ereditando il titolo dal nonno.

Domenico Padalino è morto/ Fatale un malore in strada a 49 anni per l’ex calciatore del Brindisi

E’ considerato uno degli imprenditori più facoltosi esistenti sulla terra e deve le sue fortune anche all’Italia. E’ stato infatti lui ad “inventare” la splendida Costa Smeralda, la zona che si affaccia sul mare a nord est dell’isola: da Olbia fino a Porto Cervo e oltre, se oggi è una delle mete più ambite al mondo, non soltanto dagli italiani, lo si deve proprio ad Aga Khan. Fu infatti lui ad intuire le bellezze paesaggistiche e nel contempo la possibilità di investimenti immobiliari, dando vita appunto ad uno dei luoghi di villeggiatura più belli del nostro globo.

Edoardo Fiore, morto il 17enne pallavolista Vercelli Volley/ Il malore pochi giorni fa, poi il decesso

AGA KHAN E’ MORTO, ADDIO AL PRINCIPE: IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO

Ma chi era Aga Khan? Era un vero e proprio principe, 49esimo imam e discendente diretto di Muhammad, il profeta. Il suo decesso è avvenuto ieri, 4 febbraio 2025, in quel della capitale portoghese, e stando a quanto fatto sapere dall’Aga Khan Development Network, al suo fianco vi era la famiglia. Fondatore e presidente della stessa azienda, ha ricevuto ovviamente il cordoglio dai suoi dipendenti, che si sono espressi anche nei confronti della comunità ismaelita di tutto il mondo.

“Mentre onoriamo l’eredità del nostro fondatore – fa sapere ancora l’azienda attraverso il suo profilo ufficiale su X.com – il Principe Karim Aga Khan, continuiamo a lavorare con i nostri partner per migliorare la qualità della vita di individui e comunità in tutto il mondo, come lui desiderava, indipendentemente dalle loro affiliazioni religiose o origini”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ma viene fatto sapere che nei prossimi giorni sarà comunicato il suo successore. Numerosi i progetti realizzati dall’Aga Khan nel corso della sua vita, e oltre allo sviluppo turistico e immobiliare della Costa Smeralda, vanta anche allevamenti di cavalli di razza, ma anche varie attività benefiche nei Paesi sottosviluppati.

Marianne Faithfull è morta: aveva 78 anni/ Chi era: autrice di 'As Tears Go By' ed ex di Mick Jagger

AGA KHAN E’ MORTO, UN PATRIMONIO DA 13 MILIARDI DI DOLLARI

Si calcola che il suo patrimonio fosse di 13 miliardi di dollari, e non nascondeva affatto la sua ricchezza visto che era solito spostarsi su jet privati ma anche fare vacanze sul suo mega yacht Alamshar, del valore di 50 milioni di dollari. Inoltre, era in possesso di un’isola ai Caraibi, giusto per non farsi mancare nulla. Diceva comunque sempre che la sua ricchezza non andava a contrastare la sua fede e la beneficenza, ed era per questo che spendeva ma nel contempo donava. Per Aga Khan un imam o un leader religioso non deve per forza di cosa “ritirarsi dalla vita di tutti i giorni”, ma deve contribuire alla qualità della sua comunità, aggiungendo anche che la divisione fra il mondo è la fede “è estranea all’Islam”.

Dicevamo della Costa Smeralda, uno dei suoi grandi capolavori, che nacque ufficialmente il 14 marzo del 1962, in piena Bella Vita. 70 anni fa la Sardegna, da isola splendida a livello paesaggistico e naturale, ma povera di strutture, divenne una meta per il jet set internazionale e ancora oggi, fra alti e bassi, mantiene questo status. Nel corso degli anni sono stati moltissimi i vip che hanno visitato la Costa Smeralda fra cui una delle più amate, Lady Diana, che proprio in Sardegna passò la sua ultima vacanze poche settimane prima di trovare la morte a Parigi.