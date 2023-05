Karim Benzema all’Al Ittihad?/ Calciomercato, offerta monstre da 200 mln annui

L’attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, Karim Benzema, potrebbe lasciare il club spagnolo nelle prossime settimane. Il bomber vice campione del mondo, Pallone d’Oro 2022, ha infatti ricevuto una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita che lo starebbe tentando. Dopo Cristiano Ronaldo, acquisito dall’Al Nassr dopo i mondiali dello scorso dicembre, un’altra star del calcio europeo potrebbe quindi sbarcare in Medio Oriente e precisamente presso l’Al Ittihad.

Secondo quanto circolante in queste ore, così come specificato dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il centravanti francese ex Lione avrebbe ricevuto un’offerta pressoché irrinunciabile da parte della compagine araba, leggasi 200 milioni di euro in un anno, più un’opzione per una stagione successiva: impossibile rimandarla al mittente anche se si è già ricchissimi come il centravanti del Real Madrid. Il prossimo weekend, precisamente domenica 4 giugno, si chiuderà il campionato spagnolo, la Liga, e le Merengues si congederanno fra le mura di casa del Santiago Bernabeu durante la sfida contro l’Athletic Bilbao e potrebbe essere l’occasione per lo stesso Benzema per salutare il pubblico che in questi anni lo ha amato e che lui ha sempre ricambiato a suon di gol e grandi prestazioni.

KARIM BENZEMA ALL’AL ITTIHAD: SI CHIUDE GIA’ DOMANI?

In Arabia sperano già di definire l’accordo nelle prossime ore, entro domani, giovedì 1 giugno, di modo da annunciare lo sbarco dell’attaccante a Gedda il prima possibile. In caso di trasferimento Benzema andrebbe a rimpolpare la squadra già vincitrice del campionato arabo, la Saudi Professional League, che ha battuto l’Al-Nassr di CR7, e per la prossima stagione i due potrebbero trovarsi l’uno di fronte all’altro per un vero e proprio show.

Benzema ha fino ad oggi disputato 547 partite in maglia Real Madrid con 353 gol e vincendo 25 trofei fra cui 5 Champions League e un pallone d’oro. Il suo contratto con le Merengues, ricordiamo, scadrà il 30 del prossimo mese.

