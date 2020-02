Karim Capuano casa svaligiata mentre è da Barbara D’Urso/ “Mi hanno preso tutto!”

Karim Capuano è ha appena attraversato uno dei momenti più critici della sua vita: a seguito di un incidente, è rimasto in coma per 32 giorni. Fortunatamente è riuscito a guarire e a riprendersi ma ha dovuto fare i conti con un’altra brutta sorpresa. Mentre era in trasmissione da Barbara d’Urso, come ospite a Pomeriggio Cinque, dei ladri hanno fatto irruzione a casa sua a Roma, rubandogli diversi oggetti da collezione e personali. Secondo la ricostruzione fornita dall’ex tronista a Il Giornale, il tutto è stato fatto con fretta ma senza che nessuno se ne accorgesse. È stato lui a scoprire il fatto non appena ha varcato l’uscio di casa sua, trovando tutte le cose sottosopra e le inferriate delle finestre che davano sul giardino scardinate. Un dramma che fortunatamente non ha avuto danni rilevanti, come ha raccontato lo stesso Capuano.

Karim Capuano derubato: “Dev’essere qualcuno che abita nella zona”

Dopo la comparsa a Pomeriggio Cinque, dove ha raccontato tutto il dramma del suo incidente e del coma, Karim Capuano si è trovato faccia a faccia con una situazione orribile: dei ladri sono entrati a casa sua e hanno messo tutto sottosopra, rubandogli diversi oggetti personali. Ecco il suo racconto a Il Giornale: “Tempo di tornare a casa ho trovato tutto spalancato, erano spariti i dvd di cui avevo una collezione di oltre 500 pezzi raccolti in 25 anni, una valigia e tre orologi, per il momento almeno questo visto che la casa era tutta sottosopra. Tutto per terra, cassetti, letto, tavoli, la biancheria, tutto, il classico furto veloce dove hanno preso tutto quello che hanno trovato”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha allertato subito le forze dell’ordine che sono andate a controllare la situazione direttamente sul posto.

Karim Capuano: casa svaligiata mentre ero in diretta su Canale 5

Quando Karim Capuano era in onda su Canale 5, alcuni ladri sono entrati a casa sua e gli hanno rubato diversi oggetti di valore: “Io credo che il danno superi i 10.000 euro, se consideriamo che solo uno degli orologi era un Rolex”. Capuano abita in un Golf Residence a Roma. Secondo le prime indagini, si pensa che si tratti di qualcuno che abita nella stessa struttura e che sa come funzionano le porte e i sistemi di allarme: “In quindici anni che vivo lì non è mai successo niente, li dentro c’è addirittura il metronotte la sorveglianza è molta. Per questo mi hanno detto che per forza deve essere uno che abita lì e che conosce tutte queste cose”. Lui afferma di non aver detto a nessuno, nè comunicato sui social che



