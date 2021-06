Karima, album No Filter/ Raccolta di pezzi intramontabili “Sono i brani del cuore”

Karima è da poco tornata ad incantarci con la sua voce con l’uscita dell’album ”No Filter”. Si tratta di una raccolta di undici grandi successi internazionali che si possono tranquillamente definire evergreen. La cantante livornese, per questo progetto, li ha rivisitati rimanendo fedele alla sua espressione musicale caratterizzata da contaminazioni di generi come il pop e il jazz. Per raccontare il disco, l’artista è stata intervistata da SkyTg24, al quale ha rivelato che ”No Filter” mostra una Karima versatile ma anche consapevole, perché dietro c’è stato un lavoro non solo artistico ma anche personale: ”Qui ci sono i brani del cuore, quelli che sono stati la mia passione”.

Il nuovo album di Karima arriva dopo sei anni dal suo ultimo lavoro, periodo che le è servito per trovare la strada giusta, anche se, come ha confessato lei, aspirava ad un disco di inediti ”ma non necessariamente va fatto se non ci sono quelli giusti”. Ha comunque assicurato che succederà qualcosa di discografico nel 2022, mentre in vista dell’estate ha detto che sogna di portare ”No Filter” live con tutti i musicisti con cui lo ha registrato.

Karima: le canzoni di No Filter

Tutte le undici tracce del disco di Karima sono canzoni che hanno significato qualcosa di importante per la cantante, brani dal successo intramontabile. C’è ”Don’t Let Me Lonely Tonight” di James Taylor, che cantava da piccola e le ricorda una grande amore. Poi c’è ”Lately” di Stevie Wonder, che acquistò con la paghetta assistendo la mamma invalida. Di questo brano ha detto a SkyTg24: ”Con me stavolta c’era una orchestra d’archi, 16 elementi d’orchestra live. Eravamo all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il tutto già funzionava piano e voce ma così è incredibile”.

Non manca un altro grande pezzo della storia della musica, ”Walk On The Wild Side” di Lou Reed. Karima ha spiegato la scelta di reinterpretarlo con queste parole: ”Scelgo sempre canzoni con estensione quando vado a cogliere un aspetto interpretativo più profondo e dinamico. Col brano di Lou Reed ho pensato a una passeggiata e invece ci ho messo un anno, sai quando dici che solo lui la può cantare, stai per arrenderti poi si accende la lampadina. C’è un po’ di parlato per rispetto a lui e il black che mi contraddistingue. Non volevo metterla ma alla fine è la mia preferita”. Le altre canzoni dell’album ”No Filter” sono: Feel Like Making Love, The Scientist, Come Together, Love Of My Life, Blackbird, Man In The Mirror, Wrapped Around Your Finger, Tears In Heaven.



