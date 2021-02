Karima/ Ricordo struggente di Whitney Houston e cambio look!

Capelli lunghi, timida e sempre molto coperta, così abbiamo conosciuto Karima in quel di Amici e questa sera sul palco di A grande richiesta (Parlami D’amore), quella che vedremo è una nuova versione di lei. Capelli corti, fisico asciutto e la versione bomba sexy di Karima piacerà al pubblico? Siamo sicuri di sì visto che fa già il pieno di like sui social ormai da un po’. I tempi sono cambiati ed è lontana la Karima che abbiamo conosciuto ad Amici, adesso parliamo di una cantante affermata, un personaggio noto al pubblico televisivo e una mamma. La sua bambina adesso ha sette anni e lei non può far altro che adattarsi ai tempi che volano via e gli anni che passano ma senza mai dimenticare il suo grande amore per la musica e non solo.

Karima ricorda Whitney Houston sui social, questa sera interpreterà una sua canzone?

Proprio in questi giorni sui social, Karima ha voluto ricordare una grande star a cui sempre si è ispirata e di cui spesso ha cantato le canzoni, Whitney Houston. Non tutti sanno che proprio Karima ormai oltre dieci anni fa, ha aperto alcuni concerti della grande artista internazionale e nelle scorse ore ha voluto ricordarla sui social postando una sua foto sorridente e scrivendo: “Chi ti ha conosciuto davvero mi ha parlato di te.. eri pazza, simpatica, divertente, bizzarra, passionale, è immensamente fragile, semplicemente TU!! Ho cercato e cerco di ricordarti ed onorarti a modo mio, in questa vita che hai lasciato troppo presto.. Spero di fare sempre bene.. Perché è sempre con il cuore!”.Questa sera salirà sul palco di Rai1 per renderle di nuovo omaggio con la sua splendida voce?



