Da Non è la Rai allo spot tormentone in tv al sogno realizzato dietro la cinepresa: chi è Karin Proia

C’è anche Karin Proia tra gli ospiti di Storie di donne al bivio, questa sera mercoledì 5 febbraio. Molti la ricordano per essere stata “Karin le cosce” nella serie cult Boris, altri ancora per lo spot “rovente” di cui fu protagonista qualche anno fa. Dagli esordi di Non è la Rai a Le tre rose di Eva, fino al debutto in regia nel 2017, per il coronamento di un sogno. “Non c’è mai stato il desiderio di passare dietro la macchina da presa ma c’è stato sempre e solo il desiderio di stare dietro la macchina da presa”, aveva raccontato in tempi non sospetti, in una bella intervista rilasciata a filmtv.it.

Dopo aver iniziato come modella, quindi, Karin Proia si è ritagliata il suo spazio nel mondo dello spettacolo, del piccolo e del grande schermo, fino ad arrivare appunto al traguardo della regia. Un traguardo che inevitabilmente è diventato un nuovo punto di partenza per Karin, che ha già all’attivo diversi progetti tra Il segreto, Mezzanotte e Una gita a Roma.

Karin Proia, l’amore per il marito Raffaele Buranelli e la figlia Tea

Per quanto concerne la vita privata, sappiamo che Karin è sposata da oltre vent’anni col collega Raffaele Buranelli, padre della figlia Tea. Karin è nata in una piccola frazione di Latina e fin da piccola ha capito di amare il mondo dello spettacolo e di volerne farne parte. A diciassette anni comincia a lavorare come modella, poi prende parte a programmi televisivi di grande portata come Non è la RAI, Bulli & pupe, Numero Uno, Scommettiamo che… e Il grande gioco dell’oca.

Il suo primo film da regista, intitolato Una gita a Roma, è probabilmente quello a cui Karin Proia è più legata perché rappresenta un po’ la svolta della sua carriera. E’ anche il film in cui, oltre ad essere regista, è anche attrice. Una bella storia quella della Proia, che all’età di cinquant’anni continua ancora a sognare in grande.

