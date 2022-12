Karin Trentini, chi è la moglie di Riccardo Fogli/ “Oltre l’amore, ci apparteniamo”

Karin Trentini, chi è la moglie di Riccardo Fogli

Dopo aver avuto tante donne, Riccardo Fogli ha trovato la felicità con Karin Trentini, una sua fan poi diventata proprio sua moglie. Karin ama la moda: dopo aver intrapreso una carriera da modella, è entrata anche nel mondo dello spettacolo prendendo parte ad alcuni programmi come ballerina. Ha poi scelto di proseguire con una carriera imprenditoriale, avendo alcuni piccoli ruoli anche nel mondo del cinema. I due si amano dal 2010 e hanno avuto insieme anche una figlia, Michelle, la seconda del cantante dopo Alessandro, nato dalla relazione con Stefania Brassi.

Quando Karin aveva 16 anni, i genitori la portarono ad un concerto di Riccardo Fogli e lei rimase stregata dall’ex cantante dei Pooh. Da quel momento lo avrebbe seguito ovunque, costringendo i genitori ad accompagnarla. Tra i due c’è una differenza di età molto importante, ma da quando è cominciata la loro relazione, non si sono mai lasciati.

Karin Trentini: così Riccardo Fogli l’ha conquistata

Ospite di Serena Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno”, Karin Trentini ha raccontato l’amore con Riccardo Fogli: “Pensavo di essere gelosa, visto il suo vissuto e la mia giovinezza, pensavo di soffrire, di tormentarmi. Invece ho scoperto che il nostro rapporto va al di là dell’amore, sento che io gli appartengo e lui mi appartiene”. Nonostante lei fosse una sua fan, Riccardo Fogli ha dovuto combattere per conquistarla: “Lei lavorava in una palestra e io passavo ore fuori ad aspettarla”, ha raccontato il cantante.

Dopo essersi conosciuti, l’ex cantante dei Pooh ora al Grande Fratello Vip aveva invitato quella che poi sarebbe diventata sua moglie a trascorrere con lui quattro giorni in Puglia in vista della sua tournée. In quell’occasione, Fogli aveva prenotato in albergo due camere separate. Lei stessa ha spiegato: “Ho apprezzato molto il fatto che, quando siamo arrivati in questo albergo, effettivamente aveva prenotato due camere separate. Da questo ho capito le sue intenzioni serie”.











