Karin Trentini e Michelle, moglie e figlia di Riccardo Fogli/ “Mai più separati..”

Karin Trentini e Michelle, chi sono? Sono moglie e figlia di Riccardo Fogli, un volto noto della musica italiana e anche della tv visto che qualche tempo fa si è messo in gioco all’Isola dei Famosi ed è spesso ospite dei talk tv da Mediaset a casa Rai. Proprio la sua esperienza all’Isola ha rischiato di mettere fine alla sua relazione con Karin Trentini quando sono arrivate in Honduras una serie di foto che mostravano la moglie insieme a Giampaolo Celli. Da allora è passato oltre un anno e non solo Riccardo Fogli ha messo tutto da parte andando avanti con la moglie (che all’epoca era volata in Honduras per rassicurarlo) ma ha deciso di stendere un velo pietoso su quello che è successo. Ma chi è Karin Trentini? Classe 1979, la moglie di Riccardo Fogli ha 41 anni, e ha da sempre calcato le passerelle in veste di modella e il palcoscenico come ballerina.

Lei stessa ha raccontato di essere stata sempre timida e schiva ma che, nonostante questo suo modo di essere, ha esordito in passerella come modella quando studiava all’Università e che per9 anni ha frequentato la Scuola di Danza Classica e Moderna presso la Royal Academy di Londra. Come se la carriera di modella, arrivata a notevoli livelli, e di ballerina, che l’ha portata a lavorare in teatro, non fosse abbastanza, la moglie di Riccardo Fogli è sbarcata anche al cinema e in fiction Rai e Mediaset. Attualmente si è reinventata aprendo il B&B Casa Fogli e lanciando il suo marchio nella cosmesi: Diadem Luxury. Nel 2010 ha sposato Riccardo Fogli e dal loro amore è nata la piccola Michelle Mary Fogli.



