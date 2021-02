“Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli”/ Il tremendo gossip che lo ha quasi ucciso

Sono passati due anni da quel momento tremendo in cui Riccardo Fogli ha rischiato davvero grosso e la sua salute è stata in pericolo perché, di stanza in Honduras per L’Isola dei Famosi, l’ex dei Pooh ha dovuto affrontare il gossip e le voci sul presunto tradimento della giovane moglie Karin Trentini. Mentre dall’altra parte del mondo venivano spiattellate foto e titoloni del presunto tradimento ai suoi danni, la moglie qui in Italia continuava a smentire puntando il dito contro i giornali e i paparazzi e sfidandoli al grido di: “ho un amante da 4 anni e nessuno mi ha mai beccata con lui?”. Unica prova questa foto sul famoso dondolo, foto che ha fatto il giro del web e che è stata scattata, almeno secondo la Trentini, alla presenza dello stesso marito. A complicare le cose ci ha pensato Giampaolo Celli, il presunto amante, che proprio in tv aveva smentito anche lui il gossip, almeno in parte, parlando di appuntamenti di lavoro.

“Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli”, il gossip poi smentito ma…

Alle sue precisioni poi seguirono quelle di Karin Trentini, sempre via social, ribadendo il fatto che il marito non deve preoccuparsi perché non c’è stato alcun tradimento spiegando il perché della foto postata nelle storie: “Pensate, ma se io ho un uomo o se io tradissi mio marito con un altro uomo, lo metterei sulle mie stories? Cioè, ragazzi, posso sapere chi l’avrebbe mai fatto?”. All’epoca dei fatti le spiegazioni dei due diretti interessati non convissero il pubblico che, però, si schierò al fianco di Riccardo Fogli visibilmente provato da queste continue rivelazioni all’Isola dei Famosi fino a quando l’argomento non è poi stato chiuso per evitare il peggio. Solo una volta tornato in Italia, in tv a Domenica In da Mara Venier, Fogli ha spiegato di aver rischiato grosso per via di questo gossip.



